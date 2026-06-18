Новый Toyota Land Cruiser FJ испытали на серьезном бездорожье: внедорожник удивил даже профессионалов

Фото: Kuruma-News

Toyota впервые показала возможности нового Land Cruiser FJ на серьезном бездорожье.

Внедорожник уверенно преодолел участки с боковым креном до 25 градусов.

Электронные системы помогают модели справляться с диагональным вывешиванием колес.

Компания Toyota впервые продемонстрировала внедорожные способности нового Land Cruiser FJ в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации вне дорог. Испытания прошли в рамках фестиваля Land Cruiser Fest Japan 2026, состоявшегося на автодроме Фудзи в префектуре Сидзуока. Информацией о них поделилось местное издание «Kuruma-News», побывавшее на этом мероприятии.

Несмотря на статус самой компактной модели семейства, новый FJ сумел доказать, что знаменитое имя Land Cruiser досталось ему не просто так.

Семейство Land Cruiser остается одной из самых известных внедорожных линеек в мире. За более чем 70 лет существования модели автомобили этой серии заслужили репутацию надежной техники, способной работать в самых суровых условиях – от пустынь Ближнего Востока до горных районов Азии и Австралии.

Новый Land Cruiser FJ был запущен в Японии 14 мая 2026 года, а спустя месяц компания предоставила поклонникам марки возможность оценить его возможности на специально подготовленной трассе. При длине кузова 4575 мм, ширине 1855 мм и высоте 1960 мм это самый компактный представитель актуальной линейки Land Cruiser.

Фото: Kuruma-News

Одним из первых испытаний стал участок с сильным боковым уклоном. Когда внедорожник оказался на вершине препятствия, инклинометр показал около 25 градусов крена. Со стороны такой угол выглядит весьма внушительно, однако автомобиль сохранял уверенность и не демонстрировал признаков потери устойчивости.

По словам инструктора, возможности модели этим не ограничиваются. Он отметил, что автомобиль способен справляться и с более серьезными уклонами, однако во время демонстрационных заездов уровень сложности был ограничен требованиями безопасности.

Еще одним испытанием стал участок с крупными неровностями, где возник эффект диагонального вывешивания. В определенный момент левое переднее и правое заднее колеса полностью оторвались от поверхности, лишив автомобиль возможности двигаться вперед за счет обычного сцепления.

Фото: Kuruma-News

Однако здесь в работу вступила система Active Traction Control. После активации внедорожного режима L4 электроника автоматически подтормаживает буксующее колесо и перераспределяет крутящий момент на колеса, сохраняющие контакт с покрытием. Благодаря этому Land Cruiser FJ смог продолжить движение без каких-либо дополнительных действий со стороны водителя.

Как пояснили представители Toyota, ход подвески у FJ меньше, чем у старших моделей семейства, включая Land Cruiser 300. Тем не менее современные электронные помощники позволяют компенсировать эту особенность и обеспечивают уровень проходимости, который вполне соответствует легендарному имени Land Cruiser.

Напомним, продажи Toyota Land Cruiser FJ в Японии сейчас застопорились из-за ажиотажного спроса. О том, когда они возобновятся полноценно, пока информации нет. Цены на такие внедорожники, сборка которых налажена в Таиланде, стартуют на родине от 4,5-миллиона иен или около 2-миллиона рублей.