Восстановленные Toyota Land Cruiser J60 из 80-х продают по цене новых люксовых автомобилей

Раньше все было лучше: и трава зеленее, и автомобили надежнее. Вероятно, так думают покупатели восстановленных до идеального состояния Toyota Land Cruiser J60, готовые платить за них баснословные суммы.

Классические «шестидесятки», выпущенные еще в 80-х годах прошлого столетия, сегодня могут стоить порядка 100 тысяч долларов, что во много раз дороже, чем была их цена четыре десятка лет назад.

Toyota Land Cruiser J60 выпускался с 1980 по 1990 год. В свое время внедорожник оснащался двигателями мощностью около 135 л.с., однако современные коллекционные экземпляры могут заметно отличаться от заводских машин. Некоторые владельцы восстанавливают автомобили, сохраняя их классическую внешность, но устанавливая более мощные силовые агрегаты. И, как ни странно, на такие внедорожники сейчас наблюдается ажиотажный спрос среди коллекционеров.

Один из примеров – Toyota Land Cruiser FJ62 1990 года выпуска, прошедший реставрацию и получивший 6,2-литровый двигатель LS3 V8 от E-Rod. Этот автомобиль недавно продали в Штатах на аукционе за 98 тысяч долларов (примерно 8,3 млн рублей). Другой внедорожник, Land Cruiser 1988 года с двигателем LT1, ушел с молотка за 87,5 тысячи долларов (около 7,4 млн российских рублей по текущему курсу валют).

Высокая стоимость подобных машин объясняется не только их возрастом. Land Cruiser давно известен прочной конструкцией и внедорожными возможностями. Хорошо сохранившиеся экземпляры встречаются нечасто, а качественная реставрация и установка современных силовых агрегатов дополнительно повышают привлекательность автомобилей для коллекционеров.

Спрос на классические внедорожники поддерживает в том числе интерес к автомобилям с аналоговым характером управления. В мире, где сейчас максимально распространены электромобили и цифровые технологии некоторые поклонники «старой школы» с ностальгией вспоминают машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. И Toyota Land Cruiser J60 оказался среди моделей, которые идеально вписываются в такие запросы.

В результате восстановленные внедорожники 1980-х годов могут оцениваться в суммы, сопоставимые со стоимостью новых автомобилей премиального класса.