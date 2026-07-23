Новый Toyota Land Cruiser FJ превзошел на бездорожье старших родственников

Фото: BestCarWeb

Компактный Toyota Land Cruiser FJ оказался одним из самых способных внедорожников в семействе Land Cruiser. К такому выводу пришел эксперт по полноприводным автомобилям Йошинобу Косака после испытаний новинки на сложной внедорожной трассе.

Land Cruiser FJ стал самым компактным представителем семейства Land Cruiser. Несмотря на меньшие размеры, Toyota позиционирует модель как полноценный рамный внедорожник, сохранив ключевые особенности линейки, включая полный привод, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала. Машина уже вышла в продажу в Японии по цене от 4,5 миллиона иен.

Накануне специалист по полноприводным технологиям Йошинобу Косака, работающий на авторитетный японский портал BestCarWeb, провел испытания этой модели на на внедорожном полигоне Sanage Adventure Field (SAF). Компактная новинка Toyota впечатлила его даже больше, чем более крупные Land Cruiser 250 и 300.

Одним из главных преимуществ автомобиля эксперт назвал геометрическую проходимость. При дорожном просвете 250 мм Land Cruiser FJ имеет более короткие передний и задний свесы, чем старшие модели. Благодаря этому угол въезда составляет 32,4 градуса, а угол съезда – 43,1 градуса, что позволяет увереннее преодолевать каменистые участки и глубокие неровности.

По словам Косаки, округлая форма передней части кузова также играет важную роль. При прохождении препятствий под углом водитель может эффективнее использовать геометрию автомобиля, снижая риск контакта бампера с препятствиями.

Во время движения по сложным каменистым участкам эксперт высоко оценил работу штатной блокировки заднего дифференциала. Хотя электронная система A-TRC помогает справляться с пробуксовкой, именно механическая блокировка позволяет точнее удерживать выбранную траекторию на камнях, где даже небольшое смещение автомобиля может привести к удару днищем или кузовом.

Отдельного внимания заслужила подвеска. Несмотря на сравнительно небольшой ход колес, жесткие пружины обеспечивают эффективную работу подвески при сжатии и отбое. По ощущениям эксперта, автомобиль оказался даже увереннее на сложном рельефе, чем классический Land Cruiser серии 70.

Еще одним преимуществом стала компактность модели. Благодаря колесной базе 2580 мм и коротким свесам Land Cruiser FJ значительно легче проходит узкие лесные дороги и крутые повороты, чем Land Cruiser 70 и Land Cruiser 250, колесная база которых составляет 2850 мм.

Во время спуска по участку с уклоном около 20 градусов Косака использовал систему помощи при движении под уклон DAC. Она автоматически поддерживала скорость на уровне 1–2 км/ч, независимо управляя тормозами каждого колеса. По словам эксперта, это позволило полностью сосредоточиться на рулевом управлении и безопасно преодолеть сложный участок.

По итогам испытаний эксперт назвал Land Cruiser FJ «самым удивительным» представителем семейства «Ленд Крузер» По его мнению, автомобиль сочетает внедорожные возможности, сопоставимые с Land Cruiser 70, при этом остается заметно компактнее и удобнее в управлении, что делает его одним из самых интересных новых внедорожников марки.

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Накануне мы рассказывали о том, что новый Toyota Land Cruiser FJ стали чаще предлагать в России, а базовые цены на них снизились с 7,5 до 6,9 миллиона рублей. Впрочем, это все равно во много раз дороже, чем такие машины стоят в Японии (от 4,5 миллиона иен или около 2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).