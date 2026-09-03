Как Mercedes-Benz W124 стал эталоном надежности среди люксовых авто

В автомобильной среде, пожалуй, не существует людей, которые так или иначе не знакомы с легендарным Mercedes-Benz W124. Эта модель стала настоящей иконой своей эпохи и редким примером премиального автомобиля, который сумел совместить высокий для своего времени уровень комфорта с впечатляющей долговечностью.

Семейство выпускалось с 1985 по 1997 год и включало седаны, универсалы, купе и кабриолеты. Многие экземпляры W124 продолжают эксплуатироваться спустя десятилетия после выпуска.

Обозначение W124 относится ко всему семейству, хотя разные типы кузова имели собственные индексы. Седан носил обозначение W124, универсал – S124, купе – C124, а кабриолет – A124. Также существовали версии для специальных целей, включая шасси без двигателя и лимузины.

Для W124 предлагалась широкая гамма бензиновых и дизельных двигателей. В нее входили четырехцилиндровые моторы, рядные шестицилиндровые агрегаты и V8, а среди дизелей использовались четырех-, пяти- и шестицилиндровые двигатели. Коробки передач включали четырех- и пятиступенчатые автоматы, а также четырех- и пятиступенчатые механические трансмиссии.

Одним из известных двигателей семейства стал рядный шестицилиндровый бензиновый M104. Надежность силовых агрегатов и трансмиссий стала одной из причин того, что некоторые W124 за время эксплуатации проехали свыше 1,5 млн км.

Большую роль сыграла и конструкция шасси. Спереди использовалась независимая подвеска на стойках, а сзади – независимая пятирычажная конструкция. Универсал дополнительно получил самовыравнивающуюся заднюю подвеску, позволявшую сохранять характеристики автомобиля при перевозке груза.

Mercedes-Benz уделил внимание и долговечности кузова. Для его изготовления применялись прочные стальные панели с цинковым покрытием и улучшенной защитой от коррозии. В салоне использовались ткань, кожа и винил, а некоторые версии получили ABS еще до того, как эта система стала широко распространенной среди конкурентов.

При разработке W124 компания также не забыла о безопасности. В процессе создания модели впервые в истории Mercedes-Benz использовались данные цифровых краш-тестов. Одновременно инженеры стремились обеспечить сочетание безопасности, экономичности, комфорта и надежности.

Но каким бы ни был качественным и продуманным автомобиль, годы берут свое. У самых поздних машин возраст уже приближается к 30 годам, и часто встречаются проблемы с изоляцией электропроводки, климатической системой и втулками подвески.

Несмотря на это, машина стабильно входит в рейтинги самых надежных автомобилей в истории, занимая в них одни из первых строчек. Невероятная выносливость «сто двадцать четвертого» Mercedes подтверждается и примерами из жизни.

Так, к примеру, недавно мы рассказывали о том, что владелица такого седана из Франции преодолела на нем 831 тысячу км и не расстается с машиной на протяжении почти 40 лет. А еще раньше в интернете были опубликованы фотографии этой четырехдверки 1991 года выпуска, которая с тех пор успела накатать кажущиеся невозможными 3,4 млн км.