Автомобили, ресурс моторов которых составляет более 1 млн километров

Приобретая автомобиль многие покупатели фокусируются на него надежности, чтобы быть уверенным, что машина не потребует больших вложений как минимум в первые годы эксплуатации. Но достаточно ли она будет крепкой, чтобы прослужить миллион километров?

Существует несколько автомобилей, в оснащение которых входят моторы, способные превзойти эту невероятную цифру пробега без особых проблем. Если такая машина есть у вас во владении, то это настоящее сокровище.

Mercedes W124 200D

Автомобиль, который в конце 80-х и начале 90-х годов считался самой надежной машиной для покупки. В музее Mercedes в Штутгарте до сих пор стоит один из экземпляров W124 200D с пробегом почти 2 миллиона км.

Toyota Highlander

Японский семейный кроссовер, зарекомендовавший себя как безотказный. И во многом это связано с его выносливым двигателем.

Доказать его невероятный ресурс удалось одному из владельцев «Хайлендера» 2006 года, который сумел проехать на нем более 2 миллионов км пока того в 2022 году не унесло ураганом Ян. Взамен Toyota подарила мужчине совершенно новый Toyota Highlander 2023 года выпуска.

Subaru Forester

Автомобиль-долгожитель, который принадлежал словенскому музыканту Йурнеру Юнгу. С 1998 года машина преодолела эквивалент 25 кругосветных путешествий, превысив пробег в 1 миллион км.

Lincoln Town Car

Американцы любят превращать вещи в классику. Именно это произошло с Lincoln Town Car пенсионера из Канзаса, который проехал на своем авто более 2 миллионов миль (3,2-миллиона км). Причем если верить слухам, обслужить мотор и трансмиссию машины ему пришлось всего один раз.

BMW 325i

Результат эксперимента, проведенного брендом по выпуску масел Mobil1, доказал, что проехать миллион км по силам даже BMW. В частности модели 325i в кузове E10, которая преодолела свыше 1,5 миллиона км пробега на испытательном стенде, оставаясь на нем на протяжении 4 лет.

Saab 900 Turbo

Настоящая шведская классика, 2-литровый 175-сильный бензиновый мотор которой сумел преодолеть пробег в 1,6 миллиона км без какого-либо вмешательства. Сейчас этот автомобиль выставлен в одном из музеев Соединенных Штатов.

Volvo P1800

Когда двигатель с пробегом в 5 миллионов км реставрируется десятки раз – это вполне нормальное явление. Но в одном Volvo P1800 американского профессора на пенсии 1,8-литровый мотор за этот фантастический километраж потребовал лишь трех ремонтов, то есть в среднем раз в 1,6 млн км.

Mercedes W123 240D

Один из тех автомобилей, на котором можно объехать весь мир несколько раз. Помимо механической надежности его дизельного мотора машина обладает внушительным ресурсом шасси и кузова, из-за чего водители такси, особенно в Северной Африке, отказываются отправлять свои автомобили на утилизацию.

Porsche Panamera 4S Diesel

Миллион километров может проехать даже Porsche. Дилерский центр в Астурии недавно опубликовал в соцсетях одометр одной из машин, прибывшей на обслуживание.

И, судя по нему, ей действительно удалось преодолеть отметку в 1 миллион км. Причем на родном 4-литровом моторе V8 с двумя турбинами, способном выдавать 422 л.с. мощности и 850 Нм крутящего момента.