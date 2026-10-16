Mercedes-Benz ускорит разработку мини-G-Class: премьера может состояться в 2028 году

Mercedes-Benz неожиданно обратил внимание на компактный класс внедорожников, которые в последнее время пользуются очень высоким спросом. Чего только стоят примеры Suzuki Jimny Nomade и Toyota Land Cruiser FJ. Но штутгартцы, очевидно, хотят создать прецедент, когда машина такого формата будет представлять собой премиальный, а не доступный автомобиль. Более того, для этого они готовы потрудиться и выпустить свою машину раньше положенного.

Глава концерна Ола Каллениус заявил, что появление компактного внедорожника возможно менее чем через два года. Компания также пересматривает подход к силовым установкам будущей модели.

Если разработка пойдет по плану, премьера мини-G-Class может состояться примерно в 2028 году. По словам Каллениуса, после первого анонса новинки он получил огромное количество сообщений на телефон, что свидетельствует о заметном внимании к будущему внедорожнику.

Прототипы компактного G-Class уже замечали во время испытаний. Одно из отличий от полноразмерной модели может касаться места производства: по сообщениям зарубежных СМИ, выпуск новинки организуют в Венгрии, а не в Германии.

Изначально Mercedes-Benz рассматривал полностью электрическую версию в качестве единственного варианта. Однако теперь ожидается, что к электромобилю присоединятся гибридные модификации. Они позволят предложить покупателям альтернативу без отказа от электрифицированной силовой установки.

Электрический мини-G-Class, по предварительным данным, может получить батарею емкостью 85 кВт/ч и два электродвигателя. Запас хода машины в таком случае составит примерно 724 км.

Для гибридных версий, как ожидается, Mercedes-Benz задействует технические решения нового CLA, но младший внедорожник может получить более мощную силовую установку.

Ранее сообщалось, что проект Little G (именно так его именуют в прессе) будет реализован на многоэнергетической платформе MMA. Машина получит классический для семейства G-Class оквадраченный кузов, но окажется гораздо компактнее своего старшего родственника. Сколько будет стоить такой автомобиль – пока неизвестно.

Недавно Дейли-Мотор рассказывал, что в России начали продавать Suzuki Jimny, стилизованный под Mercedes-Benz G-Class.