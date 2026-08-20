Mercedes 200 D проехал 831 тысячу километров: владелица не расстается с ним почти 40 лет

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Mercedes 200 D 1985 года выпуска уже проехал 831 тысячу километров, но его владелица по-прежнему использует седан в повседневной жизни. Мари-Анж Гербаль купила автомобиль в 1987 году с пробегом около 50 тысяч километров и с тех пор не собирается менять его на более современную машину.

Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1996 год и стал одной из наиболее известных моделей марки своего времени. Семейство включало седаны, универсалы, купе и другие варианты кузова, а его конструкция делала ставку на долговечность и традиционную для Mercedes-Benz инженерную надежность.

За почти четыре десятилетия Mercedes 200 D успел стать для своей владелицы гораздо большим, чем просто транспорт. Автомобиль получил имя «Почтенный» и за годы эксплуатации успел перевозить четыре поколения одной семьи – мать Мари-Анж, ее саму, детей и внуков.

Когда седан был куплен в 1987 году, на одометре было около 50 тысяч километров. Сейчас показатель достиг 831 тысячи. При этом двигатель остается оригинальным, а сама машина продолжает использоваться как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий по Франции.

Мари-Анж признается, что никогда не была специалистом по автомобилям. По ее словам, ей просто понравился Mercedes, а впоследствии седан стал привычной частью ее жизни. За десятилетия автомобиль дважды полностью перекрашивали, причем оба раза сохраняли белый цвет. Одометр также дважды сбрасывался, после чего правильный пробег восстанавливали.

Несмотря на возраст и огромный километраж, владелица говорит, что серьезных проблем с автомобилем не возникало. Среди выполненных работ она упоминает ремонт люка и другие необходимые операции по мере старения машины. Электроники в автомобиле практически нет, поэтому многие неисправности удается решать традиционным механическим ремонтом.

У автомобиля сохранился 1,997-литровый дизельный двигатель мощностью 75 л.с. По словам Мари-Анж, мотор за все это время не менялся. Она также отмечает надежность машины, большой багажник, комфорт в дальних поездках и приятный для нее звук дизельного двигателя.

Обслуживанием «Почтенного» занимается механик, с которым владелица за годы эксплуатации успела подружиться. Одной из проблем становится поиск редких деталей – например, цилиндра дверного замка. Механик периодически предупреждает хозяйку, что возраст автомобиля рано или поздно даст о себе знать, однако Mercedes продолжает ездить.

Владелица не скрывает, что рассчитывает увидеть на одометре миллион километров. При этом она понимает: автомобиль не вечен.

«Почтенный» давно привлекает внимание на улице. Владелице неоднократно предлагали продать седан, а некоторые желающие оставляли свои номера телефонов под дворниками. Однако продавать машину она не собирается – Mercedes стал частью семьи.

831 тысяча километров для автомобиля 1985 года выпуска выглядит впечатляюще, но для Мари-Анж это не просто цифра на одометре. Это почти 40 лет совместной истории, четыре поколения семьи и машина, которую продолжают использовать каждый день. И пока «Почтенный» заводится и выходит на дорогу, его история продолжается.

Ранее мы публиковали рейтинг автомобилей, которые способны преодолеть отметку пробега в 1 миллион км. В числе машин, вошедших в него, был включен в том числе Mercedes W124 200D. Один из экземпляров этой модели, проехавший почти 2 миллиона километров, сейчас пребывает в музее компании в Штутгарте.