Неофициальный рендер седьмого поколения Honda CR-V

Недавно Honda официально подтвердила разработку седьмого поколения CR-V. В Северной Америке кроссовер появится в 2027 году, а продажи стартуют в 2028-м. Главным изменением в этой модели может оказаться полный отказ от обычных бензиновых версий в пользу гибридных силовых установок. По крайней мере, на это указывает японская автомобильная пресса.

По информации американского издания Automotive News, прототип седьмого CR-V уже показали дилерам на конференции в Лас-Вегасе в этом месяце. Пока производитель опубликовал лишь тизер с надписью HYBRID, но некоторые особенности дизайна реформенного «паркетника» стали известны почти сразу после закрытой презентации.

Предполагается, что кроссовер сохранит узнаваемый внедорожный силуэт нынешней модели, но получит более выразительные пропорции. Ожидаются очень узкие светодиодные фары, широкая задняя световая полоса и рельефные задние крылья. Задняя оптика должна сделать автомобиль узнаваемым даже в темное время суток.

По неофициальной информации, в основу нового CR-V ляжет гибридная система e:HEV с двумя электромоторами и недавно разработанным 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с непосредственным впрыском и циклом Аткинсона. Honda планирует увеличить топливную экономичность более чем на 10% относительно нынешней системы, представленной в 2023 году.

Изменения ждут в том числе систему полного привода, которая станет электрической. Вместо традиционной механической схемы Real Time AWD с карданным валом будет использоваться отдельный тяговый электромотор на задней оси. По задумке инженеров, это позволит точнее распределять тягу между колесами и улучшить поведение автомобиля на бездорожье и асфальте.

Кроссовер также получит новую среднеразмерную платформу. Ее конструкция должна снизить массу машины примерно на 90 кг, что позитивным образом скажется как на экономичности, так и на динамике и управляемости автомобиля.

Несмотря на то, что до премьеры нового Honda CR-V еще далеко, инсайдеры уже начинают предполагать, сколько будет стоить этот кроссовер в Японии. Актуальный «Сервант» сейчас предлагается на родине только с гибридной силовой установкой e:HEV. Цены на него стартуют от 5,12 млн иен (около 2,6 млн рублей).

Для седьмой генерации Honda CR-V ждут цены до 6 миллионов иен или около 3,1 млн российских рублей по текущему курсу.

Между тем, недавно стало известно, что Honda N-WGN нового поколения может дебютировать в 2027 году