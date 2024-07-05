Как выглядит 124-й Mercedes с пробегом 3,4 миллиона километров

Старые автомобили Mercedes-Benz в отличие от современных зарекомендовали себя как супер-надежные, для которых пробеги даже в 1 миллион километров далеко не предел. Очередным доказательством этого утверждения стал автомобиль E-Class в 124-м кузове, владельцу которого удалось накатать на нем невероятные 3 миллиона 400 тысяч километров.

Фотографии машины накануне опубликовали в соцсетях. И на них видно, что E-Class (W124), сошедший с конвейера в 1991 году, выглядит слегка потрепанным.

Кузов седана обладает характерными следами ржавчины, которая «поселилась» на его дверях, порогах, крыльях и капоте. Но дизельный двигатель и механические части автомобиля, если верить словам авторов поста, до сих пор остаются в рабочем состоянии.

Первый миллион километров этот E-Class достиг еще в 1997 году. И за это время не потребовал никаких ремонтов или вложений за исключением замены масла, фильтров и нескольких других «расходников».

Как пишут пользователи Сети в комментариях, владельцем этого автомобиля является Магнус Селе. Мужчина работал таксистом в норвежском городе Эйгардене, где и накатал на своей машине такой огромный километраж.

И все же это далеко не самый стойкий Mercedes-Benz всех времен. Рекордсменом по пробегу среди автомобилей штутгарского автогиганта является экземпляр Mercedes-Benz W123. Его обладатель работает таксистом в Гран-Канарии, и за 35 лет накатал на машине более 7 миллионов километров.