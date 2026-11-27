Skoda Kodiaq считается одним из наиболее удачных семейных кроссоверов в своем классе. Но эксплуатация модели порой приносит неприятные сюрпризы. Мы решили разобрать основные проблемы автомобиля, о которых рассказывают российские владельцы, и выделить пять наиболее распространенных.

Напомним, Skoda Kodiaq появился осенью 2016 года и был построен на платформе MQB концерна Volkswagen Group. Летом 2017-го кроссовер добрался до России. С начала 2018 года семейную модель начали собирать на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Выпуск автомобилей продолжался до 2022 года, когда Skoda ушла с российского рынка.

Серьезных претензий к «Кодиаку» в плане технической части у отечественных владельцев было немного. Однако с увеличением пробега некоторые неисправности все же давали о себе знать.

Течи помпы и термостата

Одна из наиболее часто упоминаемых проблем бензиновых Kodiaq связана с системой охлаждения. Владельцы жалуются на утечки антифриза из корпуса помпы и термостата. Причина кроется в пластиковых элементах узла и уплотнениях, которые со временем теряют герметичность.

На форуме клуба владельцев Skoda Kodiaq и в отзывах на портале Drom встречаются случаи ремонта на пробегах около 90–100 тысяч километров. Иногда насос и термостат приходится менять вместе. Проблема затрагивает разные версии TSI, но срок появления течей в первую очередь зависит от условий эксплуатации.

Неоднозначная работа роботизированной коробки передач DSG

Роботизированные коробки передач также входят в число обсуждаемых слабых мест кроссовера. Владельцы описывают рывки при переключениях, толчки на малой скорости и задержки при разгоне.

У шестиступенчатой DSG DQ250 встречаются жалобы на толчки при переходе со второй на третью передачу, а у семиступенчатой DQ500 известны случаи отказа датчиков давления в блоке управления. В результате коробка может переходить в аварийный режим и переставать включать отдельные передачи.

Проблемы полного привода Haldex

Полноприводные Skoda Kodiaq оснащаются муфтой Haldex пятого поколения, которая отвечает за подключение задней оси. В эксплуатации встречаются неисправности насоса муфты и загрязнение фильтрующей сетки.

Еще одна проблема связана с угловым редуктором. На автомобилях с большими пробегами владельцы отмечают утечки масла через уплотнения и соединения корпуса. Из-за этого полный привод может работать некорректно.

Износ сайлентблоков подвески

На российских форумах регулярно обсуждают посторонние звуки в передней подвеске Kodiaq. Причины банальны и в большинстве случаев связаны с износом сайлентблоков передних рычагов.

Встречаются случаи появления трещин и необходимости замены деталей примерно к 80–100 тысячам километров. Кроме того, в отзывах иногда упоминаются шаровые опоры и стойки подвески. Скорость износа традиционно зависит от состояния дорог и нагрузки на автомобиль, поэтому многие владельцы умудряются избегать этих проблем за время эксплуатации.

Неисправности электрооборудования

Отдельные жалобы касаются электрических систем. Отдельные владельцы рассказывают о сбоях мультимедиа, проблемах с подогревом сидений, камерами и электронными помощниками. Встречаются также сообщения о неполадках дверных замков и электропривода багажника.

Впрочем, подобные неисправности носят единичный характер и не относятся к массовым проблемам Skoda Kodiaq. На фоне жалоб на систему охлаждения и трансмиссию претензий к электрооборудованию у российских владельцев заметно меньше.