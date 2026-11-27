В 2005 году семейство мотоциклов Ural пополнилось необычной лимитированной версией Raven. Ее создали для тех, кому классический мотоцикл с коляской хотелось видеть более мрачным и агрессивным. Главной «фишкой» модели стала полностью черная отделка, затронувшая практически все элементы машины.

Название Raven переводится с английского как «ворон». Внешность спецверсии соответствовала этому имени: черная металлизированная краска покрывала кузовные панели и коляску, а рама и остальные компоненты также получили темное оформление. В результате привычный Ural приобрел более строгий облик, хотя сохранил характерные черты классического мотоцикла Ирбитского мотозавода.

Техническую основу Raven составлял оппозитный двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Его рабочий объем достигал 749 куб. см, диаметр цилиндров и ход поршней составляли по 79 мм. Мотор с верхним расположением клапанов и двумя клапанами на цилиндр обладал степенью сжатия 8,6:1.

Система питания включала два карбюратора Keihin L22AA диаметром 32 мм. Двигатель развивал 41 л.с. при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 57 Нм достигался при 4300 об/мин.

Силовой агрегат работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач с задним ходом. Сцепление было сухим, двухдисковым. От двигателя к коробке момент передавался цепью, а на заднее колесо – карданным валом.

Стальная рама сочеталась с передней подвеской типа Earles с гидравлическими амортизаторами Sachs. Сзади устанавливались два регулируемых амортизатора той же марки. За замедление отвечали плавающий передний дисковый тормоз Brembo и механический барабанный тормоз на заднем колесе.

Габаритная длина мотоцикла составляла 2581 мм, ширина – 1699 мм. Высота сиденья достигала 785 мм, а дорожный просвет равнялся 150 мм. Топливный бак вмещал 18,9 литра бензина. Снаряженная масса указывалась на уровне 335 кг.

На переднем и заднем колесах использовались покрышки Duro HF-308 размерностью 4.0×19, дополняя классическую конструкцию мотоцикла, спроектированного на поездки с коляской.

По данным итальянского издания Dueruote, европейский тираж Ural Raven был ограничен всего 33 экземплярами. Покупатели могли заказать «Ворона» с коляской или без нее, а также выбрать тормозную систему: дисковую либо барабанную.

Напомним, ранее Дейли-Мотор рассказывал о другой необычной модификации мотоцикла ИМЗ – Ural Wjuga, название которого посвятили снежной буре.