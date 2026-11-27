Компания Van Mania, базирующаяся во Франции, представила на суд общественности свой очередной проект, в основу которого лег Volkswagen Crafter 4×4. Получившийся автодом был назван Borée Maroc Edition и выделился рядом необычных конструктивных особенностей, которыми не могут похвастаться отдельные его конкуренты.

Самым нетривиальным решением внутри немецкого полноприводного фургона стала находящаяся напротив кухни ниша, занятая шкафом, в котором располагается душевой поддон размером 80×70 см. Верхняя часть конструкции опускается и превращается в рабочую поверхность или полку.

Нижняя часть душевой остается жесткой, а верхняя складывается и убирается после использования. В конструкции также предусмотрен выдвижной ящик со встроенным туалетом. Для того, чтобы ткань быстро сохла, в нижней части кабины сделан выход теплого воздуха. Если внутри прохладно, можно включать отопление душевой зоны.

Еще одна трансформируемая зона расположена в задней части автодома. Здесь установлена поперечная кровать шириной 135–140 см. С дополнительными расширителями кузова ее длина может превышать 190 см. Матрас изготовлен из пенополиуретана HR35, имеет толщину 12 см и съемный чехол.

Реечное основание состоит из трех секций, как и сам матрас. Благодаря этому спальную поверхность можно складывать в разные стороны. Освободившееся пространство превращается в грузовой отсек для велосипедов и другого спортивного инвентаря либо в мобильный офис.

Жилую зону кемпера можно также легко трансформировать в рабочее место, просто подняв крышку напротив пассажирского кресла, под которой находится клавиатура. Напротив предусмотрено откидное сиденье. Монитор установлен на поворотном кронштейне и может использоваться как для работы, так и для просмотра телевизора.

Внутри автодома предусмотрена, в том числе, кухонная зона. В нее можно установить два выдвижных холодильника объемом по 30 литров с независимой регулировкой температуры. Общая вместимость холодильного оборудования достигает 60 литров. Кроме того, кемпер может похвастаться двухконфорочной плитой.

Кроме того, заказчики смогут выбрать ряд опций, в числе которых значится мойка из нержавейки с крышкой из закаленного стекла и электрический водяной насос, а также система фильтрации воды.

Основное электрическое оборудование и технические узлы кемпера его разработчики спрятали под кроватью, чтобы не занимать столь ценное внутреннее пространство.

Стоимость нового французского кемпера на базе немецкого фургона пока не раскрывается. Разработчики этой модели заявляют, что обсуждать итоговую цену автодома Borée Maroc Edition они будут непосредственно с заказчиком, а сама она в первую очередь, что логично, будет зависеть от выбранного набора опций.