Маленький «Гелендваген»: новые подробности

Mercedes-Benz продолжает работу над компактным внедорожником в стиле G-Class. Изначально проект хотели сделать полностью электрическим, но теперь в планах марки, по предварительным данным, появилась в том числе гибридная модификация.

Речь будет идти о силовой установке на базе 1,5-литрового четырехцилиндрового турбомотора, который используется в новом Mercedes-Benz CLA. В легковой модели двигатель работает с 48-вольтовой системой электрификации, помогающей снизить расход топлива и улучшить отклик при разгоне.

Для Little-G (именно так машину называли в промо-материалах) эту силовую установку могут перенастроить с учетом внедорожного назначения. Речь, в частности, идет об адаптации распределения крутящего момента и управления тягой на невысоких скоростях. Систему полного привода могут реализовать посредством установки двух электромоторов на передней и задней осях.

Что касается конструкции, то вместо использования готовой платформы компактных Mercedes-Benz компания может создать специальное шасси для этой модели с учетом массы и потенциальных габаритов машины, а также особенностей ее электрической или электрифицированной силовой установки.

Для сравнения, классический G-Class построен на раме, обеспечивающей высокую жесткость и возможности для движения по тяжелому бездорожью. Компактная модель, скорее всего, получит собственную конструкцию, а не уменьшенную копию старшего внедорожника. В электрическом исполнении штутгартским инженерам предстоит совместить размещение батареи под полом с достаточным дорожным просветом.

Внешность автомобиля, судя по первым тизерам, должна сохранить узнаваемые черты семейства: вертикальное лобовое стекло, угловатые кузовные панели, круглые фары и расширенные колесные арки. На задней части замеченного прототипа также был виден крупный чехол, напоминающий кожух запасного колеса.

По предварительным данным, длина внедорожника составит 4300–4500 мм, ширина – около 1850 мм, высота – примерно 1900 мм. По габаритам он окажется сопоставим с GLA и GLB, хотя сохранит более выраженный внедорожный облик.

Новый компактный внедорожник Mercedes-Benz может дебютировать ближе к весне 2028 года. Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но европейская пресса в качестве ориентира называет сумму в «базе» около 50 тысяч евро, что эквивалентно 4,6 млн российских рублей по текущему курсу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Mercedes-Benz 300 TD с пробегом более 1 млн км спасли из контейнера для металлолома.