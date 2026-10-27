Маленький Mercedes-Benz G-Class выйдет на рынок не раньше весны 2028 года

Появление компактного Mercedes-Benz G-Class откладывается: первые покупатели могут получить внедорожник не раньше весны 2028 года. Об этом сообщает немецкий портал JESMB, специализирующийся на моделях марки. Новинка должна сохранить узнаваемый угловатый дизайн старшего G-Class, получить более компактные размеры и несколько вариантов силовых установок.

Mercedes-Benz впервые представил идею уменьшенного G-Class в сентябре 2023 года на автосалоне IAA в Мюнхене. Тогда машину показали на серии тизерных изображений, но не так давно автомобиль наконец-то выехал на первые реальные дорожные испытания.

Ожидается, что длина нового внедорожника составит чуть более 4,5 метра. Несмотря на уменьшенные габариты, он должен сохранить характерные черты семейства G-Class: угловатые кузовные панели, трехсекционную линию бокового остекления и узнаваемую форму задней части. На задней двери, в зависимости от исполнения, может появиться наружный бокс для хранения запасного колеса или зарядных кабелей, а привычные указатели поворота на передних крыльях, предположительно, исчезнут.

Изначально компактный G-Class планировалось сделать исключительно электрическим, однако теперь ходят слухи о расширении гаммы за счет гибридных модификаций. Это должно привлечь покупателей, которые пока стараются держаться подальше от новомодных полностью электрических автомобилей.

«Батарейная» модификация G-Class должна получить 800-вольтовую архитектуру и поддержку зарядки мощностью свыше 320 кВт. Пополнение заряда с 10 до 80% должно занимать около 22 минут. В таком варианте внедорожник может получить электромотор на передней оси и второй двигатель с двухступенчатой трансмиссией сзади.

Производство машины планируется организовать на заводе Mercedes-Benz в венгерском Кечкемете. Сколько она будет стоить, пока неизвестно, но одно можно сказать точно: автомобиль по логике должен оказаться дешевле своего старшего брата – классического «Гелендвагена». За него, на родине этой модели в Германии сейчас просят минимум 127 тысяч 592 евро или около 11,6 млн рублей по нынешнему курсу.

Ранее стало известно, что собственный маленький внедорожник готовит японская марка Daihatsu, рассматривающая возможность «воскрешения» имени Rugger.