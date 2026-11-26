Японская компания AutoExe расширила каталог доработок для полноразмерного кроссовера Mazda CX-90. В пакет вошли компоненты подвески, спортивная выхлопная система и фильтр для улучшения воздушного потока. Но основная часть программы модернизации направлена на изменение управляемости и поведения кроссовера на дороге.

Напомним, Mazda CX-90 справил премьеру в начале 2023 года и стал самым большим кроссовером марки из Хиросимы. Машину построили на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя, что должно было сделать ее повадки более спортивными. Кроссовер адресован в первую очередь североамериканскому рынку, но это не значит, что его не берутся дорабатывать японские тюнинг-компании.

Так, к примеру, недавно известная в «Стране восходящего солнца» фирма AutoExe представила свой комплект доработок для этого «паркетника», в который вошло сразу несколько проектов модернизации.

Одним из главных нововведений, которые меняют поведение машины на дороге, является комплект спортивных пружин и амортизаторов.

Он немного уменьшает дорожный просвет и опускает центр тяжести автомобиля. По заявлению разработчиков, обновленная подвеска сохраняет комфорт, близкий к заводскому уровню, а по некоторым параметрам может его превосходить.

Для CX-90 также предусмотрена регулируемая тяга стабилизатора поперечной устойчивости. Вместе с остальными компонентами она помогает добиться более собранного поведения машины в поворотах. Стоимость комплекта спортивной подвески для дорог общего пользования составляет 225 тысяч иен (примерно 115 тысяч рублей), а регулируемой тяги – 15 тысяч иен (без малого 8 тысяч рублей).

Еще одна часть программы – спортивный глушитель AutoExe. Он сочетается с доработанным задним бампером и придает звучанию 3,3-литрового двигателя CX-90 более выразительный характер.

В каталог доработок для самого большого кроссовера Mazda также вошел высокопроизводительный панельный воздушный фильтр. Его задача – улучшить поступление воздуха в двигатель.

Заменить штатный фильтр на доработанный новый обойдется заказчику в 9 тысяч 500 иен, что эквивалентно сумме примерно в 4 тысячи 900 рублей по текущему курсу.

Ранее стало известно, как Mazda собирается обновлять другой свой кроссовер из этого же семейства, но гораздо более компактный – «паркетник» CX-60.