Mazda готовит серьезное обновление начального сегмента своей модельной линейки. В 2027 году на смену Mazda 2 придет новое поколение CX-3, которое получит кузов кроссовера и электрифицированную силовую установку. Первые прототипы уже заметили на японских дорогах.

Актуальный кроссовер Mazda CX-3 выпускается более десяти лет. Рядом с ним в начальном сегменте марки остается Mazda 2, доступная в кузовах седан и хэтчбек, но вскоре все может сильно измениться. «Двойку» собираются снять с конвейера, полностью заменив ее в модельном ряду компании на «паркетник» CX-3 следующей генерации.

О планах по выпуску новой CX-3 Mazda сообщила в интегрированном отчете за 2026 год. Технический директор компании Рюичи Умесита назвал ее моделью начального уровня новой эпохи, которая заменит Mazda 2. Выход машины на японский рынок запланирован на вторую половину 2027 года. Новинка будет предназначена как для Японии, так и для стран АСЕАН.

Накануне в сеть попали первые шпионские фото прототипа новой Mazda CX-3. Автомобиль был замечен на скоростной автомагистрали в Японии. Несмотря на плотный камуфляж, в машине заметны измененные пропорции кузова, более угловатая крыша, приподнятая задняя часть и новые фонари с изогнутой светодиодной графикой. Ручки задних дверей, судя по снимкам, переместились на задние стойки.

Передняя часть автомобиля, которая не попала в кадр, может оказаться схожей с оформлением старшего кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения, уже активно продающегося на большинстве привычных для него рынков сбыта.

Официальных технических характеристик нового CX-3 пока нет. Одним из предположительных вариантов силовой установки может стать 1,5-литровый бензиновый двигатель с мягкой гибридной системой. Максимальная отдача такой связки может составить около 120 л.с., а средний расход топлива будет равен примерно 4,3–5 л на 100 км.

Сколько будет стоить реформенный кроссовер Mazda, пока неизвестно. Японские инсайдерские издания полагают, что за машину будут просить от 2,3 до 3,2 млн иен, что эквивалентно суммам при пересчете на российскую валюту от 1,2 до 1,6 млн рублей по текущему курсу.

Тем временем, ранее Дейли-Мотор сообщал о том, что в новом поколении кроссовера Mazda CX-5 нашли ряд проблем, часть из которых оказались связаны с его новой мультимедийной системой.