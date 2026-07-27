В Германии оценили обновленную Lada Niva Legend

Фото: АвтоВАЗ

Немецкая редакция портала Motor1 посвятила отдельный материал обновленной Lada Niva Legend. Журналисты отметили, что российский внедорожник, сохранив узнаваемый почти полувековой дизайн, получил масштабную техническую модернизацию, затронувшую двигатель, подвеску, кузов и оснащение.

Lada Niva выпускается с 1977 года и остается одним из самых известных российских внедорожников. За десятилетия производства автомобиль практически не изменил классическую компоновку с постоянным полным приводом и несущим кузовом, однако неоднократно подвергался техническим модернизациям, позволяющим модели соответствовать современным требованиям.

Сегодня немецкое подразделение портала Motor1 подробно рассказало своим читателям о модернизированной Lada Niva Legend, серийное производство которой должно стартовать в июле 2026 года на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Фото: АвтоВАЗ

По данным производителя, обновление оказалось одним из самых масштабных за всю историю модели. Как отмечается, внедорожник получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов, благодаря чему были улучшены динамика, экономичность, управляемость, уровень комфорта и безопасность.

Главной технической новинкой стал новый 1,8-литровый восьмиклапанный бензиновый двигатель, уже знакомый по Lada Niva Travel. Он создан на базе семейства двигателей для переднеприводных моделей «АвтоВАЗа» и сочетает блок цилиндров, коленчатый вал и поршневую группу двигателя 1.8 EVO с восьмиклапанной головкой блока цилиндров.

Особое внимание журналисты уделили увеличению крутящего момента. Теперь он составляет 153 Нм, что на 24 Нм больше, чем раньше. При этом около 80% максимальной тяги доступно уже с 1000 оборотов в минуту, что должно положительно сказаться как на езде по бездорожью, так и в городских условиях.

Фото: АвтоВАЗ

По информации «АвтоВАЗа», модернизация также позволила снизить расход топлива. В смешанном цикле он уменьшился с 9,9 до 9 литра на 100 километров, а в зависимости от условий эксплуатации экономия может достигать 3–30%.

Вместе с новым мотором были переработаны системы впуска, выпуска, охлаждения и подачи топлива. Вентиляторы охлаждения теперь размещены за радиатором, а новая конструкция крепления вспомогательных агрегатов позволила сохранить традиционное расположение запасного колеса под капотом.

Не менее серьезные изменения коснулись ходовой части. Передний стабилизатор поперечной устойчивости перенесли вперед, установили новые опоры стоек и модернизированные пружины. По информации производителя, это позволило сделать рулевое управление точнее и одновременно повысить плавность хода.

Для повышения долговечности в конструкции кузова впервые начали использовать элементы из горячеоцинкованной стали. Такое решение применено для рамки решетки радиатора, капота, крыши, наружных и внутренних панелей двери багажника, а также задней перегородки кузова. По замыслу разработчиков, это должно улучшить защиту от коррозии и механических повреждений.

Кроме того, были усилены отдельные элементы трансмиссии, включая шестерни дифференциала, полуоси заднего моста и пятую передачу коробки передач, чтобы они могли выдерживать увеличенный крутящий момент.

Одним из самых заметных нововведений стало появление подушки безопасности водителя. Ради этого инженерам пришлось усилить переднюю часть кузова. Одновременно внедорожник получил новое рулевое колесо от Niva Travel.

Также обновленная Niva Legend оснащается передними вентилируемыми дисковыми тормозами, регулируемой по высоте рулевой колонкой, новым механизмом переключения передач с рычагом, расположенным ближе к водителю, и модернизированной раздаточной коробкой с единым рычагом управления.

Для снижения вибраций инженеры добавили третью точку крепления раздаточной коробки и пересмотрели опоры двигателя. Улучшению акустического комфорта способствуют новая шумоизоляция моторного отсека и увеличенный до 48 мм диаметр выхлопной системы.

Также модернизированы отопитель и кондиционер, которые получили более тихий вентилятор, салонный фильтр и новую систему забора воздуха. Среди новых элементов оснащения появился и центральный замок.

Одновременно с этим немецкие журналисты посетовали, что официально приобрести Lada Niva Legend в Германии по-прежнему невозможно. Из-за ужесточения европейских экологических требований и стандартов безопасности, а также изменения экономической ситуации официальные поставки модели в страны Евросоюза были прекращены. Поэтому купить модернизированный внедорожник можно будет только через независимых импортеров.

В заключение авторы статьи отмечают, что проведенная модернизация демонстрирует способность почти пятидесятилетней конструкции адаптироваться к современным требованиям, сохранив при этом классическую концепцию легендарной Lada Niva Legend.

***

Lada Niva традиционно сохраняет популярность на немецком авторынке. Ранее мы рассказывали о нескольких необычных проектах, реализованных в Германии на базе классической «Нивы» (все они были выставлены на продажу): от уютного компактного кемпера до экстремального пикапа для бездорожья и машины-снегоуборщика.