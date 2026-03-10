В Германии продают самодельный кемпер на базе Lada Niva: он маленький, но очень уютный

Внедорожники Lada Niva не редкость в Германии. Такие машины продавали мелкими тиражами на немецком рынке до момента, когда их двигатели перестали соответствовать строгим экологическим нормам Евросоюза.

Иногда усилиями местных владельцев отечественные внедорожники подвергаются интересным переделкам.

Один из таких примеров обнаружился на сайте «Mobile.de». На этом популярном классифайде было опубликовано объявление о продаже «Нивы», но не простой версии, а ее кемпер-варианта.

Самодельный кемпер на базе Lada Niva 2014 года выпуска из Германии

Владелец машины прозвал автомобиль Павлом и сейчас с тяжелым сердцем готов расстаться с ним из-за того, что хочет приобрести внедорожник побольше.

Как видно на загруженных фотографиях, 3-дверная Niva 2014 года выпуска была переделана в компактный, но при этом уютный автодом, в котором могут в путешествии разместиться до двух человек.

Специально для них предусмотрена палатка на крыше от компании Niva Power с обогревателем и тентом.

Компактный салон российского внедорожника был переоборудован для того, чтобы превратить его в импровизированную кухню с холодильником Engel, а также большим количеством ящиком для хранения инвентаря, необходимого для готовки. Специально ради этого из автомобиля пришлось демонтировать задний ряд сидений.

Продавец утверждает, что проехал на этом автомобиле более 100 тысяч километров и на протяжении всего этого пробега держал его в исправном техническом состоянии, обслуживая свой мини-автодом по регламенту.

Заявленная в объявлении стоимость машины составляет 9 тысяч 150 евро (порядка 840 тысяч рублей), но продавец говорит, что цена договорная, поэтому для реального покупателям она может оказаться еще ниже.