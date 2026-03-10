ДомойАвтоновости сегодняВ Германии продают самодельный кемпер на базе Lada Niva: он маленький, но...

В Германии продают самодельный кемпер на базе Lada Niva: он маленький, но очень уютный

Копия bb7391ce 4303 4b5b a8f0 56760cb64d0e 1

Внедорожники Lada Niva не редкость в Германии. Такие машины продавали мелкими тиражами на немецком рынке до момента, когда их двигатели перестали соответствовать строгим экологическим нормам Евросоюза. 

Иногда усилиями местных владельцев отечественные внедорожники подвергаются интересным переделкам.

Один из таких примеров обнаружился на сайте «Mobile.de». На этом популярном классифайде было опубликовано объявление о продаже «Нивы», но не простой версии, а ее кемпер-варианта. 

ec62002c 1901 439b a226 4cf446d398aa
Самодельный кемпер на базе Lada Niva 2014 года выпуска из Германии

Владелец машины прозвал автомобиль Павлом и сейчас с тяжелым сердцем готов расстаться с ним из-за того, что хочет приобрести внедорожник побольше. 

нива кемпер германия

Как видно на загруженных фотографиях, 3-дверная Niva 2014 года выпуска была переделана в компактный, но при этом уютный автодом, в котором могут в путешествии разместиться до двух человек.

Специально для них предусмотрена палатка на крыше от компании Niva Power с обогревателем и тентом. 

b3e58e6b d763 43de a121 b58cddb9fddf

Компактный салон российского внедорожника был переоборудован для того, чтобы превратить его в импровизированную кухню с холодильником Engel, а также большим количеством ящиком для хранения инвентаря, необходимого для готовки. Специально ради этого из автомобиля пришлось демонтировать задний ряд сидений. 

Продавец утверждает, что проехал на этом автомобиле более 100 тысяч километров и на протяжении всего этого пробега держал его в исправном техническом состоянии, обслуживая свой мини-автодом по регламенту.

Заявленная в объявлении стоимость машины составляет 9 тысяч 150 евро (порядка 840 тысяч рублей), но продавец говорит, что цена договорная, поэтому для реального покупателям она может оказаться еще ниже. 

