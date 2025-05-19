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Внедорожник Lada Niva, переделанный в снегоуборщик, продают в Германии за 1,3 млн рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Сегодня в Европе пребывает немало автомобилей Lada, которые были завезены до 2022 года. И некоторые из них то и дело появляются на местных досках объявлений.

Накануне один из внедорожников Lada Niva выставили на продажу в Германии. Интересной особенностью машины является ее необычное назначение – это не простой автомобиль, а полноценный снегоуборщик.

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Lada Niva, переделанная в снегоуборочную машину

В объявлении внедорожник называют LADA Taiga Urban Plus 4×4. Машина создана на базе отечественной «Нивы» усилиями какой-то неизвестной европейской компанией и заметным образом отличается от оригинальной модели. 

Автомобиль был зарегистрирован в октябре 2019 года и с тех пор успел наездить всего 3 тысячи 300 километров. Это объясняется тем, что использовали внедорожник исключительно по назначению – как снегоуборщика. 

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С передней части кузова машины была демонтирована почти вся облицовка. Все ради того, чтобы интегрировать в нее гидравлический отвал для уборки снега, который управляется из салона автомобиля. 

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Внутри внедорожника демонтированы задние кресла для того, чтобы перевозить там лопаты и другое ручное снаряжение для очистки снега. 

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Продавец утверждает, что машина оснащена 1,7-литровым мотором мощностью 61 кВт (83 лошадиные силы), который соответствует стандартам выбросов «Евро-6». 

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За свой автомобиль он планирует получить 14 тысяч 999 евро или примерно 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Mobile.de

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