Уникальный экстремальный пикап Lada Niva для бездорожья продают в Германии за 3,2 миллиона рублей

Все привыкли, что внедорожники Lada Niva рассекают по дорогам России и стран СНГ, но такие машины можно встретить даже в Европе.

Более того, иногда они представляют собой нечто совершенно иное, абсолютно не похожее на то, что привыкли видеть на их родине и по соседству.

Один из таких примеров был выставлен на продажу в Германии. Автор проекта не указывается, но благодаря его усилиям внедорожник удалось переделать в подобие экстремального пикапа, максимально адаптированного под езду по бездорожью.

Уникальный пикап Lada Niva для бездорожья, продающийся в Германии

Автомобиль 2022 года выпуска получил компактную грузовую платформу сзади, обзавелся силовыми бамперами фирмы «Zubr», а также встроенной лебедкой.

Кроме них машине достался задний каркас из сварных труб, вместительный экспедиционный багажник на крыше и колеса, обутые в «зубастую» резину.

Уникальный пикап Lada Niva для бездорожья, продающийся в Германии

Но даже это еще не все. Переделанной в Германии «Ниве» добавили шноркель и огромный светодиодный прожектор, а в салоне задействовали перешитые в кожу кресла и мультимедийную систему фирмы Sony.

Салон уникального пикапа Lada Niva для бездорожья

В агрегатную сторону автомобиля тюнеры не вмешивались, сохранив под капотом оригинальный «нивовский» 1,7-литровый мотор мощностью 83 лошадиные силы. Трансмиссия – МКПП.

Пробег машины составляет всего 890 километров, а ее цена равна 34 тысячам 950 евро, что эквивалентно 3 миллионам 245 тысячам рублей по нынешнему валютному курсу.