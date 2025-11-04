ДомойАвтоновости сегодняУникальный экстремальный пикап Lada Niva для бездорожья продают в Германии за 3,2...

Уникальный экстремальный пикап Lada Niva для бездорожья продают в Германии за 3,2 миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
e8e33187 1acd 456a 82e2 0736c9c975ad

Все привыкли, что внедорожники Lada Niva рассекают по дорогам России и стран СНГ, но такие машины можно встретить даже в Европе.

Более того, иногда они представляют собой нечто совершенно иное, абсолютно не похожее на то, что привыкли видеть на их родине и по соседству.

Один из таких примеров был выставлен на продажу в Германии. Автор проекта не указывается, но благодаря его усилиям внедорожник удалось переделать в подобие экстремального пикапа, максимально адаптированного под езду по бездорожью.

52ec53e5 20c2 4ec8 94de e54c6663a3ea
Уникальный пикап Lada Niva для бездорожья, продающийся в Германии

Автомобиль 2022 года выпуска получил компактную грузовую платформу сзади, обзавелся силовыми бамперами фирмы «Zubr», а также встроенной лебедкой.

Кроме них машине достался задний каркас из сварных труб, вместительный экспедиционный багажник на крыше и колеса, обутые в «зубастую» резину.

0fd9520a ae86 4d7c 845b 88b4ced930e0
Уникальный пикап Lada Niva для бездорожья, продающийся в Германии

Но даже это еще не все. Переделанной в Германии «Ниве» добавили шноркель и огромный светодиодный прожектор, а в салоне задействовали перешитые в кожу кресла и мультимедийную систему фирмы Sony.

нива зубр германия
Салон уникального пикапа Lada Niva для бездорожья

В агрегатную сторону автомобиля тюнеры не вмешивались, сохранив под капотом оригинальный «нивовский» 1,7-литровый мотор мощностью 83 лошадиные силы. Трансмиссия – МКПП.

Пробег машины составляет всего 890 километров, а ее цена равна 34 тысячам 950 евро, что эквивалентно 3 миллионам 245 тысячам рублей по нынешнему валютному курсу.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mobile.de

Читайте также:

Последние новости:

Новый Renault Megane может вернуть себе ДВС: первые...

Миллиардер купил Aston Martin Valkyrie, покрасил за 3,5...

Суперкар Ferrari F90S из гаража султана Брунея: о...

Популярный хэтчбек Dacia Sandero не узнают в четвертом...

Известный в России кроссовер Kia научат расходовать в...

На аукционе продадут очень редкий Lamborghini Countach

Lexus готовится к смене поколения компактного кроссовера UX

Subaru не вошла в список самых безопасных автомобилей

Porsche разработала телевизор с ценой почти в 33...

Япония лидирует в рейтинге самых долговечных автомобилей: раскрыт...

Автомобили, которые не доживут до 2026 года

В России продают два самых надежных минивэна на...

Дорогой и роскошный внедорожник Volvo XC110 показали в...

Электрический аналог Hyundai i30 показался без камуфляжа

У Volkswagen и Audi проблемы, цели на 2025...

Совершенно новый Kia Seltos сменит облик и «технику»

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+