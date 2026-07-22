В России резко выросло количество предложений новых рамных внедорожников Toyota Land Cruiser FJ

Фото: Toyota

В конце июня этого года мы рассказывали о том, что Toyota редакция Daily-Motor обнаружила первое объявление о продаже нового мини-внедорожника Toyota Land Cruiser FJ в России. Машину предлагал привезти под заказ из Японии один из автосалонов Владивостока по цене в 7,5 миллиона рублей.

С тех пор прошло около месяца и мы решили вновь заглянуть в предложения «серых» дилеров. Оказалось, что за этот период количество предложений новых Land Cruiser FJ кратно выросло. Более того, отдельные экземпляры уже успели добраться до нашей страны и сейчас продаются в виде «живых» машин.

Во всех случаях эта новинка Toyota предлагается исключительно в Дальневосточном федеральном округе. Внедорожники Land Cruiser FJ предлагают дилеры Владивостока и Хабаровска (в общей сложности 5 новых объявлений). В сравнении с месяцем ранее, стартовая цена на машину немного снизилась.

Фото: Toyota

Если, как мы выяснили ранее, еще недавно новый Toyota Land Cruiser FJ можно было купить в РФ минимум за 7,5-миллиона рублей, то теперь стартовая цена машины снизилась до 6 миллионов 900 тысяч 100 рублей. Однако ценовой диапазон, напротив, вырос. Самые дорогие предложения внедорожника достигли по стоимости отметки в 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, Toyota Land Cruiser FJ представляет собой самый компактный внедорожник в современном семействе Land Cruiser. Автомобиль построен на новой рамной платформе IMV и имеет классическую конструкцию с подключаемым полным приводом Part-Time 4WD, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Фото: Toyota

Габариты модели составляют 4575 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1960 мм в высоту при колесной базе 2580 мм. В салоне предусмотрено пять посадочных мест.

Под капотом установлен проверенный атмосферный 2,7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE мощностью 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT.

В список оснащения входят полностью светодиодная оптика, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, система помощи при спуске (DAC), система помощи при старте на подъеме (HAC), а также широкий выбор фирменных аксессуаров для бездорожья и путешествий.

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С момента старта продаж в Японии (в середине мая этого года) машина быстро стала бестселлером из-за чего оказалась в дефиците. Несмотря на стартовую цену в 4,5 миллиона иен (около 2 миллионов 165 тысяч рублей по нынешнему курсу, что немало для местного рынка), автомобиль создал очереди на покупку.

Более того, как мы рассказывали несколько недель назад, некоторые дилеры оказались неготовы назвать покупателям этой модели сроки ее доставки.