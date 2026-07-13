Новый Toyota Land Cruiser FJ вызвал ажиотаж в Японии: сроки поставки больше не называют

Фото: Toyota

Спустя всего два месяца после старта продаж новый Toyota Land Cruiser FJ столкнулся с огромным спросом на домашнем рынке. По информации японских дилеров, количество заказов оказалось настолько большим, что сроки поставки автомобиля сейчас официально обозначаются как «не определены».

Появление Land Cruiser FJ стало одним из самых важных событий для семейства Land Cruiser за последние годы. Если ранее линейка состояла из моделей Land Cruiser 70, 250 и флагманского Land Cruiser 300, то новая модель заняла место самого компактного представителя семейства. Toyota создавалась ее с целью сделать легендарный внедорожник доступнее для более широкой аудитории, сохранив фирменную надежность, долговечность и высокие внедорожные возможности.

Land Cruiser FJ дебютировал 14 мая 2026 года. В Toyota заявляют, что автомобиль разрабатывался под концепцией «Свобода и радость», подразумевающей возможность использовать внедорожник как в повседневной эксплуатации, так и для путешествий и активного отдыха.

По своим размерам новинка заметно компактнее остальных представителей семейства. Длина кузова составляет 4575 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1960 мм, а колесная база – 2580 мм.

Для сравнения, Land Cruiser 250 имеет длину 4925 мм и колесную базу 2850 мм. За счет более компактных размеров и уменьшенного до 5,5 м радиуса разворота новый FJ оказался значительно удобнее для городской эксплуатации и движения по узким внедорожным маршрутам.

Коллаж: Daily-Motor

В отличие от Land Cruiser 250 и 300, построенных на современной платформе GA-F, новый FJ использует хорошо зарекомендовавшую себя рамную архитектуру IMV, знакомую по Toyota Hilux. Минимальный дорожный просвет составляет 240 мм.

Передняя подвеска выполнена по двухрычажной схеме, а сзади установлена зависимая четырехрычажная конструкция. По словам Toyota, показатели артикуляции колес сопоставимы с Land Cruiser 70, что обеспечивает высокую проходимость на сложном рельефе.

Под капотом установлен 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и 246 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение входят система помощи при спуске (DAC), система помощи при старте на подъеме (HAC), электронная блокировка заднего дифференциала, а также разборные передний и задний бамперы, позволяющие заменить только поврежденные элементы после эксплуатации на бездорожье.

Автомобиль предлагается только с пятиместным салоном. Второй ряд складывается в пропорции 60:40, а объем багажника достигает 795 литров. Toyota также подготовила широкий ассортимент фирменных аксессуаров для индивидуальной доработки внедорожника.

Land Cruiser FJ выпускается на заводе Toyota в Таиланде и поставляется в Японию как импортная модель. Пока для покупателей доступна единственная комплектация VX стоимостью от 4 миллиона 500 тысяч 100 иен (примерно 2 миллиона 150 тысяч рублей по нынешнему курсу) .

Однако приобрести автомобиль в Японии сейчас крайне сложно. Как утверждают представители нескольких дилерских центров Toyota в Токио, слова которых приводит местное издание «Kuruma-News», число заявок продолжает расти ежедневно, а сроки поставки официально имеют статус «не определены». Это означает, что производитель пока не может спрогнозировать дату передачи автомобиля клиенту.

Кроме того, прием заявок через сервис долгосрочной подписки также приостановлен, а дата его возобновления неизвестна. По словам дилеров, сейчас наиболее реальным вариантом остается постановка в лист ожидания или надежда на освобождение автомобиля после отмены ранее оформленного заказа.

Ранее мы рассказывали о том, что сбор заявок на покупку Toyota Land Cruiser FJ открыли даже в России, правда речь идет не об официальных поставках, а о ввозе по схеме «серого» импорта. Более того, приобрести и привезти такой внедорожник в РФ обойдется для потенциального покупателя в 7 миллионов 500 тысяч рублей, что почти 3,5 раза дороже, чем эта модель стоит в Японии.