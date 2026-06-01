Новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ оказался дефицитным в Японии

Фото: Toyota

Toyota начала прием заказов в Японии на новый рамный внедорожник Land Cruiser FJ, который еще до официального дебюта называли главной новинкой компании этого года, 14 мая. Машина, которая оказалась меньше не только LC 300, но и LC 250 и даже LC 70, сразу вызвала ажиотажный спрос на родине. Уже в первый день с начала приема заявок многие дилеры исчерпали доступные лимиты на такие машины.

Впоследствии это привело к тому, что автосалоны были вынуждены сменить модель продаж, предлагая новые Land Cruiser FJ исключительно тем клиентам, которые имели историю покупки или обслуживания конкретно в этом дилерском центре. Но даже это не помогло, и прием заявок на такие внедорожники прекратился.

Фото: Toyota

Проблема заключается в том, что новинка Toyota не выпускается непосредственно в Японии. Машины везут на родину из Таиланда, где налажена их серийная сборка. Однако она ограничена лимитом в 1300 единиц в месяц. Очевидно, что это очень низкий показатель. Для сравнения, популярный кроссовер Toyota Corolla Cross в «Стране восходящего солнца» ежемесячно расходится тиражом примерно в 5 тысяч 300 штук.

Новый Toyota Land Cruiser FJ оказался не менее популярным автомобилем, особенно с учетом его рамной конструкции и цены (базовый прайс на машину составляет 4,5-миллиона иен или примерно 2 миллиона рублей).

Информации о том, когда «Тойота» возобновит прием заказов на новый LC FJ, пока нет. При этом даже те, кому удалось оформить заявку на покупку этой модели, получат свои машины еще нескоро. Очередь растянулась до конца года, и заказчикам выдадут их машины только ближе к октябрю или ноябрю, пишет «Kuruma-News».

Фото: Toyota

В общем, пока все выглядит практически так же, как складывалось с другим рамным внедорожником, который вызвал в Японии ажиотажный спрос – Suzuki Jimny Nomade. Этот 5-дверный «вездеход» запустили на его родине в начале 2025 года, но отсутствие достаточного количества машин и огромный интерес к модели заставили дилеров остановить прием заказов на целый год.

Теперь, похоже, по такому же сценарию развивается ситуация с новым Toyota Land Cruiser FJ, который многие называют потенциальным конкурентом Suzuki Jimny Nomade, даже несмотря на гораздо большие размеры первого.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что эту новинку «Тойоты» удалось запечатлеть вблизи у одного из японских дилеров. Предназначена ли эта машина для передачи клиенту или же представляет собой автомобиль для проведения показов и тест-драйвов, не уточнялось.