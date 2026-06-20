Мини-внедорожник Toyota Land Cruiser FJ оценили в России в 7,5 млн рублей

Фото: Toyota

В России появилось первое предложение о поставке нового Toyota Land Cruiser FJ. Один из дилеров из Владивостока открыл прием заказов на недавно дебютировавший внедорожник, который готовы привезти напрямую из Японии по схеме параллельного импорта. Как удалось узнать Daily-Motor, стоимость автомобиля заявлена на уровне 7 миллионов 500 тысяч рублей.

Семейство Land Cruiser остается одним из самых известных в мире внедорожников. На протяжении десятилетий автомобили этой линейки ассоциируются с высокой надежностью и серьезными возможностями вне асфальта. Новый Land Cruiser FJ стал самой компактной моделью в современной гамме Toyota с этим легендарным именем и был запущен в продажу в Японии совсем недавно – в середине мая.

На родине марки на машину сразу отметился ажиотажный спрос, а количество заказчиков сильно превысило число собранных машин, поступающих в страну с завода в Таиланде. Там, кстати, такие «Ленд Крузеры» продают гораздо дороже, чем в Японии (от 1 миллиона 269 тысяч батов или 2 миллиона 820 тысяч рублей).

Для российского рынка это первое известное объявление о продаже Land Cruiser FJ. Машину предлагают привезти непосредственно из Японии под заказ. Судя по опубликованным фотографиям и описанию к объявлению, внедорожник оснащен фирменным пакетом Modellista, который был анонсирован одновременно с запуском этой модели на японском рынке.

Такие доработки традиционно включают оригинальные аэродинамические элементы и декоративные детали экстерьера, которые делают внешний вид автомобиля более выразительным.

Фото: Toyota

В самой Японии новый Toyota Land Cruiser FJ продается в единственной комплектации VX. Базовая стоимость внедорожника на домашнем рынке составляет 4 миллиона 500 тысяч 100 иен, что по текущему курсу эквивалентно примерно 2 миллионам рублей.

Таким образом, российская цена почти втрое превышает японскую, что объясняется расходами на доставку, таможенное оформление и уплату обязательных платежей при ввозе автомобиля.

Интересно, но в самой Японии покупатели жалуются, что не могут купить такие машины даже при наличии средств на их приобретение.

Из-за недостаточного количества собранных автомобилей на заводе в Таиланде (месячный тираж 1300 штук) дилеры Toyota вынуждены выставлять собственные условия для потенциальных заказчиков Land Cruiser FJ, в том числе необходимость иметь историю покупок или обслуживания в конкретном автосалоне. Но иногда не помогает и это.

Многие дилерские центры приостановили прием заказов на такие автомобили и сейчас дожидаются момента, когда на их площадки поступит свежая партия машин, однако даже она не покроют заявки, оформленные в первые дни с момента запуска этой модели в Японии.

Недавно мы рассказывали о том, что Toyota провела открытое мероприятие в Японии, где журналисты и посетители могли лично убедиться в отличных внедорожных качествах Land Cruiser FJ на импровизированной трассе со сложным рельефом.