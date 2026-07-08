Toyota G20E: разбор характеристик мотора, который называют «новым 2JZ»

Фото: Toyota

Toyota продолжает раскрывать потенциал своего нового двигателя G20E, который уже сейчас называют одним из самых перспективных силовых агрегатов для спортивных автомобилей и тюнинга. По данным зарубежных СМИ, при соответствующих доработках этот 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор способен развивать до 600 лошадиных сил, из-за чего его уже начали сравнивать с легендарным 2JZ-GTE.

Напомним, двигатель Toyota 2JZ-GTE дебютировал в далеком 1991 году и быстро стал культовым благодаря огромному запасу прочности. Именно этот рядный 6-цилиндровый агрегат сделал Toyota Supra A80 одной из самых популярных моделей в мире тюнинга, поскольку даже стандартный двигатель без серьезного вмешательства выдерживал многократное увеличение мощности.

По информации инсайдеров, Toyota изначально проектировала G20E с большим запасом прочности. Несмотря на компактные размеры и четырехцилиндровую компоновку, двигатель создавался с расчетом на серьезное увеличение отдачи после установки более производительной турбины и других доработок.

Фото: Toyota

Одним из первых автомобилей, продемонстрировавших возможности нового агрегата, стал необычный концепт GR Camry, представленный в июне 2026 года. Машина получила сразу два двигателя: спереди разместили хорошо известный 3-цилиндровый G16E-GTS от GR Corolla, а сзади установили новый G20E. Суммарная мощность экспериментального седана достигла около 700 лошадиных сил.

По мнению зарубежных журналистов, главной особенностью G20E является не только высокая потенциальная мощность, но и сама концепция двигателя. Toyota, как утверждается, специально разработала его с большим запасом прочности нижней части двигателя, чтобы силовой агрегат мог выдерживать существенное увеличение отдачи без серьезной переработки конструкции.

Еще одним преимуществом нового мотора называют компактные размеры и сравнительно небольшую массу. По сравнению с классическими рядными 6-цилиндровыми двигателями такой агрегат позволяет добиться более удачной развесовки автомобиля, что особенно важно для современных спортивных моделей.

Фото: Toyota

Официальные серийные автомобили с двигателем G20E пока еще не представлены, однако эксперты уже считают этот мотор одним из самых интересных проектов подразделения Gazoo Racing за последние годы. Уже сейчас его сватают в проекты возрожденной Celica и новой Supra.

Если его потенциал действительно подтвердится на практике, то новый двигатель действительно может занять в современной линейке Toyota ту же нишу, которую когда-то занимал легендарный 2JZ-GTE среди поклонников японских спортивных автомобилей.