Единственная в своем роде Toyota GR Camry развивает 700 лошадиных сил

Фото: Toyota

Toyota Сamry остается одним из самых известных имен в сегменте седанов D-класса. Такие 4-дверки любят за их невероятную надежность, вместительность и неприхотливость в эксплуатации.

Однако недавно в «Тойоте» подумали, что Camry не хватает спортивного характера и в рамках внутреннего проекта создали уникальную версию этой модели, которая может похвастаться мощностью в 700 лошадиных сил.

Toyota Camry выпускается с начала 1980-х годов и за это время стала одной из самых популярных моделей марки. Автомобиль традиционно ассоциируется с комфортом, надежностью и практичностью, а не со спортивным характером.

Необычная Camry, созданная ателье Gazoo Racing, была представлена в финале внутреннего проекта Toyota под названием Three-Round Fighting Challenge, который проходил на трассе марафона Super Taikyu Fuji. За основу инженеры взяли североамериканскую версию седана.

Главной особенностью автомобиля стала уникальная компоновка с двумя двигателями. Под капотом установлен хорошо знакомый 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS, который используется на GR Yaris и GR Corolla. Он развивает около 300 лошадиных сил и приводит в движение передние колеса.

Позади второго ряда сидений разместили совершенно новый 2-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, который сейчас находится в стадии разработки. Его мощность достигает примерно 400 лошадиных сил, а тяга передается на заднюю ось.

Фото: Toyota

Таким образом автомобиль получил сразу семь цилиндров – три спереди и четыре сзади. Суммарная отдача двух независимых силовых установок составляет около 700 лошадиных сил.

Каждый двигатель оснащен собственной выхлопной системой. Поэтому GR Camry отличается необычным расположением патрубков и совершенно не похожа на стандартный седан.

Особого внимания заслуживает именно новый 2-литровый турбомотор G20E. Toyota рассматривает его как двигатель нового поколения для будущих высокопроизводительных моделей марки. По предварительной информации, в серийных автомобилях, таких как новые Celica и Supra, его мощность может превысить отметку в 400 лошадиных сил.

Серийное производство Toyota GR Camry не планируется. При этом компания уже подтвердила, что автомобиль будет использоваться для полноценных дорожных испытаний, а полученные в ходе тестов технологии могут найти применение в будущих спортивных моделях Toyota Gazoo Racing.



Ранее мы рассказывали о том, по каким канонам может пройти плановое обновление нынешнего поколения Toyota Camry, сопроводив эту информацию первыми рендерными изображениями такого автомобиля от независимых дизайнеров.