Новая Toyota Celica Sport будет среднемоторным спорткаром с полным приводом

Рендер: Motor-Fan

Слухи о новом среднемоторном спортивном автомобиле Toyota ходят уже давно. Многие связывают этот проект с возрожденным спорткупе MR2, однако далеко не факт, что такой автомобиль действительно находится в разработке, тогда как воскрешение Toyota Celica уже официально подтверждено.

Создание новой Celica, которая может получить приставку к названию Sport, идет полным ходом, а Toyota тестирует ее подвеску на среднемоторном концептуальном хэтчбеке GR Yaris M.

Ожидается, что машина сохранит классическую короткую колесную базу и уникальный форм-фактор двухдверного купе (рендер на заглавном изображении).

Спереди могут появиться характерные С-образные дневные ходовые огни, ставшие прерогативой большинства свежих моделей Toyota, а также спортивный бампер, узкая многоуровневая решетка радиатора и большой воздухозаборник, обрамленный серебристой декоративной накладкой.

Задние крылья получат мускулистые выпуклости, а колесные арки примерят узкий пластиковый обвес, который будет дублироваться на порогах и бамперах.

Toyota держит в секрете технические подробности о новой Celica, но, учитывая, что шасси этой модели обкатывают на среднемоторном прототипе GR Yaris M, машина может получить среднемоторную компоновку двигателя.

Для этого концепта был анонсирован новейший 2-литровый двигатель Toyota G20E, который сочетается как с гибридными, так и с подключаемыми гибридными технологиями.

Конкретные характеристики мотора, сейчас также существующего лишь в виде прототипа, неизвестны, однако по оценкам японских журналистов, его максимальная мощность может достигнуть порядка 450 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль получит систему полного привода, которая должна сделать ощущения от его управления еще более острыми.

Ранее мы рассказывали о том, что мощный хэтчбек Toyota GR Yaris начали продавать в России. Хэтчбек, на базе концептуальной версии следующего поколения которого сейчас тестируют возрожденную «Селику», оценили на нашем рынке в 8 миллионов 950 тысяч рублей.