Toyota Supra следующего поколения будет полностью самостоятельной разработкой компании

Рендер: Theottle

Toyota продолжает подготовку нового поколения спорткара GR Supra. По данным японских СМИ, будущая модель может отказаться от совместной разработки с BMW и стать полностью самостоятельным проектом японского автопроизводителя. Независимые дизайнеры уже показали, как может выглядеть такая машина, основываясь на последних слухах и имеющейся в открытом доступе информации.

Toyota Supra впервые появилась в 1978 году, а современная GR Supra (A90) дебютировала в 2019-м. Пятое поколение было создано в сотрудничестве с BMW и разделило с родстером Z4 платформу, а также ряд силовых агрегатов. Производство модели завершилось в марте 2026 года.

По информации японских СМИ, преемник нынешней GR Supra разрабатывается уже под полным контролем Toyota. Таким образом компания намерена отказаться от сотрудничества с BMW и создать собственный спортивный автомобиль, используя опыт, накопленный при разработке моделей GR Yaris, GR Corolla и GR86, а также технологий, опробованных в автоспорте.

Рендер: Theottle

Независимый дизайнер Theottle представил рендеры будущей Supra, выполненной в фирменном стиле Toyota Hammerhead. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, широкую переднюю часть с крупным воздухозаборником, массивные колесные арки и классические для Supra пропорции с длинным капотом и короткой задней частью.

Главной технической новинкой может стать совершенно новый 2-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель собственной разработки Toyota.

Если верить инсайдерским утечкам, его объединят с гибридной системой, включающей один электромотор. Суммарная мощность такой силовой установки, как ожидается, составит около 450 лошадиных сил, что позволит новинке превзойти нынешнюю GR Supra как по динамике, так и по эффективности.

При этом полностью исключать появление версии с 3-литровым рядным 6-цилиндровым турбомотором BMW пока нельзя, однако именно новая гибридная силовая установка считается наиболее вероятным вариантом для серийной модели.

Особое внимание Toyota, как утверждается, уделит трансмиссии. Нынешняя GR Supra пользовалась высоким спросом после появления версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач, поэтому новое поколение также может получить «механику». Не исключено, что сначала автомобиль предложат только с автоматической трансмиссией, а вариант с механической коробкой появится позднее.

По предварительным данным, мировая премьера новой Toyota GR Supra может состояться в 2027 году. Базовую версию, по информации японских СМИ, планируют оценить примерно в 6 миллионов иен (примерно 2,8 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту).

Новинка должна стать флагманом спортивной линейки Toyota GR, в которую также входят GR86, GR Corolla и GR Yaris, а в перспективе к ним может присоединиться и возрожденная Celica.