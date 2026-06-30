Lada Azimut: что известно о новом кроссовере «АвтоВАЗа» перед серийным запуском

Изображение: Lada

Lada Azimut – самый амбициозный проект «АвтоВАЗа» последних лет. Именно этот автомобиль должен открыть для бренда новый сегмент компактных кроссоверов и стать основой для целого семейства будущих моделей, включая минивэн B-VAN.

Перед началом серийного производства интерес к новинке только растет. Мы решили собрать об этом автомобиле всю имеющуюся информацию как в формате официальных данных, так и слухов. И уместить ее в одном большом материале.

Экстерьер

Изображение: Lada

Azimut получит полностью новый кузов с фирменной Х-образной стилистикой. Автомобиль отличится узкими светодиодными фарами, массивной решеткой радиатора, высоким капотом, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова и крупными колесными арками.

По размерам новинка близка к популярным компактным SUV. Высокий дорожный просвет и короткие свесы должны обеспечить неплохую геометрическую проходимость.

Интерьер

Изображение: Lada

Салон кроссовера станет самым технологичным среди всех серийных автомобилей Lada. Внутри Lada Azimut предложит полностью новую архитектуру передней панели.

В оснащение войдут:

цифровая приборная панель;

крупный сенсорный экран мультимедийной системы;

климат-контроль;

электронный стояночный тормоз;

камеры кругового обзора;

беспроводная зарядка для смартфонов;

широкий набор электронных ассистентов.

Платформа

В основу Azimut ляжет модернизированная архитектура B/C, хорошо известная по семейству Lada Vesta. Платформа была существенно переработана специально под кроссовер и в дальнейшем станет базой для других перспективных моделей марки.

В частности, именно на этой архитектуре планируют построить будущий минивэн B-VAN, о котором мы подробно рассказывали несколько дней назад.

Двигатели

На первом этапе кроссовер предложат с атмосферными бензиновыми двигателями собственного производства:

1,6 литра – 120 л.с.;

1,8 литра – 132 л.с.

Оба двигателя смогут работать как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

Позднее линейку должен пополнить новый 1,5-литровый турбомотор китайского происхождения, который будет сочетаться с автоматической трансмиссией.

Кроме того, руководство «АвтоВАЗа» не исключает появления в будущем подключаемой гибридной версии (PHEV), однако официального подтверждения этим планам пока нет.

Сроки серийного запуска

По плану серийное производство Lada Azimut должно стартовать в 2026 году (ориентировочно в начале осени). После выхода на рынок кроссовер станет главным конкурентом популярных китайских моделей сегмента SUV, в том числе Belgee X50, Haval Jolion, Tenet T4 и других представителей этого класса.