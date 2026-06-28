Новый минивэн Lada на замену Largus: свежие подробности о «вазовском» B-VAN

Рендер: Daily-Motor

«АвтоВАЗ» продолжает работу над перспективным минивэном B-VAN, который в будущем должен стать альтернативой Lada Largus. Несмотря на то, что премьера модели ожидалась в 2026 году, проект столкнулся с новыми сложностями, из-за чего сроки его запуска могут существенно сдвинуться.

Первые планы по созданию нового минивэна «АвтоВАЗа» появились еще в 2018 году. Тогда предполагалось, что модель станет лицензионной версией Renault Dokker. Однако после ухода Renault из России в 2022 году проект пришлось полностью переработать.

После прекращения выпуска Largus на прежней платформе именно B-VAN должен стать главным семейным автомобилем Lada. Кроме того, модель станет первым полноценным минивэном марки собственной разработки за многие годы.

Вместо французской платформы инженеры решили использовать архитектуру B/C, которая уже применяется на Lada Vesta и легла в основу нового кроссовера Azimut. Благодаря этому будущий минивэн сможет максимально унифицироваться с другими моделями бренда.

Макет автомобиля под названием B-VAN был впервые показан в начале 2026 года. Тогда же ожидалось, что серийную версию представят на Петербургском международном экономическом форуме, однако премьеру неожиданно отменили.

Официально на «АвтоВАЗе» объясняют паузу непростой ситуацией на автомобильном рынке и снижением платежеспособного спроса. По неофициальной информации, производитель не хочет запускать относительно нишевую модель в условиях нестабильной экономической ситуации.

Еще в конце 2025 года представители компании отмечали, что B-VAN не относится к массовым автомобилям вроде седанов или кроссоверов, поэтому проект требует особенно тщательной экономической оценки.

По предварительной информации, в серийной варианте минивэн получит те же силовые агрегаты, что и родственный по платформе (архитектура B/C) кроссовер Lada Azimut. В их число войдут атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно.

В дальнейшем линейку, как ожидается, дополнит 1,5-литровый турбомотор китайского происхождения. Кроме того, не исключено появление подключаемой гибридной версии PHEV, хотя официального подтверждения этим планам пока нет.

Ожидается, что длина автомобиля составит около 4,6 метра. В качестве опции будет доступен полноценный семиместный салон, причем представители «АвтоВАЗа» ранее подчеркивали, что третий ряд получит полноценные кресла, а не компактные откидные сиденья.

Пока «АвтоВАЗ» не раскрывает новые сроки премьеры B-VAN. Если рыночная ситуация не улучшится, запуск серийного минивэна может состояться лишь ближе к 2030 году или даже позже.

А вот чего можно ждать в ближайшее время, так это запуска другой ключевой для «вазовцев» модели – кроссовера Lada Azimut. Машина «играет» в совершенно другом, гораздо более популярном сегменте, и должна стать «хитом», особенно на фоне своих китайских конкурентов, заполонивших российский авторынок в последние годы и не оставивших покупателям новых машин никаких безопасных альтернатив.