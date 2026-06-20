Haval Jolion: какой ресурс его двигателя и трансмиссий

Фото: Haval

Haval Jolion уже несколько лет удерживает позиции одного из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Китайская модель быстро закрепилась в сегменте за счет удачного сочетания цены, оснащения и современного дизайна. Но по мере того как первые машины начали наезжать серьезные пробеги, у покупателей закономерно появился главный вопрос – насколько долговечны двигатель и коробки передач и чего ждать на вторичном рынке. Разобраться в нем взялась редакция Daily-Motor.

Под капотом у Jolion в России установлен единственный бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра. В зависимости от версии его мощность составляет 143 л.с. у переднеприводных модификаций и 150 л.с. у версий с полным приводом. Этот мотор относится к современным турбированным агрегатам концерна Great Wall Motor и пока не имеет многолетней статистики эксплуатации на больших пробегах, как у японских или корейских конкурентов.

Тем не менее первые наблюдения показывают, что при нормальном обслуживании ресурс двигателя способен превышать 200–250 тысяч километров. Ключевым фактором остается регулярная замена масла и отсутствие перегревов. Как и любой современный турбомотор, он чувствителен к качеству смазочных материалов и не прощает затянутых интервалов обслуживания. После 100–150 тысяч километров потенциально могут потребовать внимания элементы турбонаддува, но массовых конструктивных проблем пока не зафиксировано.

Отдельного внимания заслуживает выбор трансмиссии, и здесь у Jolion сразу несколько вариантов.

Наиболее распространенным решением является семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями (DCT), которая работает в паре с турбомотором. Именно она устанавливается на большинство автомобилей, представленных на российском рынке. При спокойной эксплуатации и регулярном обслуживании ресурс такого робота может достигать 200 тысяч километров. При этом не стоит забывать, что коробка чувствительна к перегревам и агрессивному стилю вождения, особенно в городских пробках.

Для начальных исполнений машины предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач (6-МКПП). Она предлагается для переднеприводных версий с двигателем мощностью 143 л.с. Именно «механика» традиционно считается самым выносливым вариантом в линейке Jolion.

При нормальной эксплуатации ее ресурс способен превышать 300 тысяч километров. Основной расходный элемент здесь – сцепление, которое обычно служит 120–180 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации и стиля езды. По механической трансмиссии пока не зафиксировано характерных массовых слабых мест, и по конструкции она остается наиболее простой и предсказуемой.

Полноприводные версии также оснащаются роботизированной коробкой DCT, работающей в связке с системой полного привода. Дополнительная нагрузка на трансмиссию может влиять на ресурс, однако серьезной негативной статистики по таким версиям пока не накоплено.

Сама система полного привода реализована через многодисковую муфту, рассчитанную в первую очередь на скользкие покрытия и легкое бездорожье. При регулярных нагрузках и частых перегревах возможен ускоренный износ, поэтому такие версии требуют более аккуратной эксплуатации.

В целом Haval Jolion остается типичным представителем нового поколения китайских кроссоверов, которые только начинают формировать свою долгосрочную статистику надежности. Уже сейчас можно говорить о том, что его двигатель 1,5 Turbo способен уверенно проходить 200–250 тысяч километров, роботизированная коробка DCT – около 200 тысяч, а механическая трансмиссия при должном уходе может прослужить еще дольше и зачастую становится самым надежным вариантом в линейке.

К слову, недавно мы рассказывали о надежности основных агрегатов другого популярного кроссовера на российском авторынке, который, правда, в отличие от того же «Джолиона», сейчас нельзя приобрести новым в России официально – Renault Duster.