Geely Coolray / Belgee X50: какой ресурс у их двигателя и трансмиссии

Фото: Belgee

Кроссоверы Geely Coolray и Belgee X50 сегодня фактически являются одним и тем же автомобилем, отличаясь в основном местом производства и эмблемами.

Оба кроссовера пользуются высоким спросом на российском рынке благодаря яркому дизайну, хорошей динамике и богатому оснащению. Однако по мере увеличения числа машин на вторичном рынке все больше потенциальных покупателей задаются вопросом, насколько долговечны их двигатели и коробки передач. В этом вопросе решила разобраться редакция Daily-Motor.

В России оба кроссовера оснащаются единственным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра (150 л.с.). Это трехцилиндровый агрегат серии JLH-3G15TD, разработанный Geely с использованием технологий Volvo. Несмотря на настороженное отношение некоторых автомобилистов к трехцилиндровым моторам, первые годы эксплуатации показали, что серьезных конструктивных недостатков у двигателя пока не выявлено.

На сегодняшний день автомобили с таким мотором уже успели преодолеть отметку в 150–200 тысяч километров. Исходя из накопленной статистики, при своевременной замене масла и использовании качественного топлива ресурс двигателя способен достигать 250 тысяч километров без капитального ремонта.

Как и большинство современных турбомоторов, он чувствителен к соблюдению регламента обслуживания и не любит перегревов, поэтому экономить на сервисе владельцам не рекомендуется.

На автомобилях для российского рынка что Geely Coolray, что Belgee X50 используют семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями в масляной ванне (7DCT). В отличие от ранних преселективных трансмиссий многих производителей, этот агрегат уже успел заработать достаточно хорошую репутацию.

При спокойной эксплуатации и регулярной замене масла ресурс коробки оценивается примерно в 200 тысяч километров. При этом робот не любит частых резких стартов, длительного движения в тяжелых пробках и постоянных перегревов. Именно такие условия способны заметно сократить срок службы сцеплений и мехатроника.

Серьезных массовых проблем с коробкой передач пока также не выявлено. Большинство обращений владельцев связано с обновлением программного обеспечения, адаптацией трансмиссии после обслуживания или единичными гарантийными случаями, а не с конструктивными неисправностями агрегата.

Разумеется, говорить о пробегах в 300–400 тысяч километров для Geely Coolray и Belgee X50 пока преждевременно. Китайский кроссовер относительно молод, поэтому объемной информации о машинах, достигших подобного километража, пока нет.

Тем не менее уже сейчас можно сделать вывод, что при грамотном обслуживании двигатель способен пройти около 250 тысяч километров. При этом роботизированная коробка передач при должном уходе и бережной эксплуатации вполне способна отходить примерно столько же – порядка 200 тысяч километров или даже дольше.

Ранее мы разбирали надежность основных агрегатов другого популярного китайского кроссовера в России – Haval Jolion. И, как оказалось, по ресурсу они практически не отличаются от своего ближайшего конкурента, продающегося под марками Geely и Belgee.