Потенциальный облик обновленной Toyota Camry рассекречен на первых рендерах

Рендер: AutoYa

Toyota Camry сменила поколение в 2023 году. Бестселлер легкового сегмента D-класса сначала появился в Китае и Штатах, а затем дебютировал в Европе и Японии. Причем на родине этой модели ее больше не собирают. Производство машин для этого рынка, где «Камри» давно не пользуется высоким спросом, ведется за пределами «Страны восходящего солнца».

В ближайшие годы Toyota Camry XV80 предстоит пережить плановый рестайлинг. О том, чего можно ожидать от такого обновления, стало известно накануне из рендеров независимого дизайнера «AutoYa».

Рендер: AutoYa

Цифровой художник, прославившийся своими реалистичными изображениями еще не вышедших в продажу машин, полагает, что модернизация, запланированная для «Камри», внесет в ее дизайн ряд явных коррективов, сделав ее более похожей на современные модели, вроде свежего Toyota RAV4 и линейки электрических моделей bZ.

Ожидается, что с рестайлингом дизайнеры «Тойоты» подретушируют переднюю часть седана, изменив его фары и дневные ходовые огни, которые теперь будут выполнены в виде единой линии по всей ширине капота. Бамперы 4-дверки могут также подвергнуться переосмыслению, как и задние фонари.

Ряд перемен стоит ждать в том числе в салоне машины, где независимые художники прогнозируют появление слитной большой цифровой панели, которая объединяет под одним стеклом экраны информационно-развлекательной системы и виртуальной комбинации приборов.

Рендер: AutoYa

Техническая часть изменений новой Camry сейчас засекречена, но, учитывая общую тенденцию, от автомобиля можно ждать появления полноценной подключаемой гибридной системы PHEV, которая станет альтернативой нынешнему классическому гибриду на базе 2,5-литрового ДВС и классическим бензиновым моторам.

Мощностные характеристики тандема бензинового и электрического моторов, а также аккумулятора в случае с рестайлинговой «Камри» пока неизвестны. Однако если взглянуть на кроссовер RAV4 нового поколения, то для него стала доступна PHEV-система мощностью до 324 лошадиных сил.

Исключительно на электрической тяге такие машины способны проезжать до 100 километров. Скорее всего, аналогичные показатели этот подключаемый гибридный силовой агрегат будет демонстрировать и в обновленной Camry, если действительно окажется введен в ассортимент двигателей для этой модели.