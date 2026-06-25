Новая Toyota GR Supra может избавиться от связи с BMW и удивить производительным мотором

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Toyota уже завершила производство нынешней GR Supra, однако история культового спорткара, судя по всему, на этом не закончится. По данным японских СМИ, компания уже работает над следующим поколением модели, которое может отказаться от технической связи с BMW и стать полностью собственной разработкой японского автопроизводителя.

Пятое поколение Toyota Supra дебютировало в 2019 году после 17-летнего перерыва. Автомобиль был разработан совместно с BMW и построен на одной платформе с родстером Z4, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников японской марки. Несмотря на это, GR Supra сумела вернуть имя модели в число самых известных спортивных автомобилей современности.

Supra остается флагманским спорткаром Toyota и одним из символов подразделения Gazoo Racing. Именно поэтому компания, как сообщается, намерена вернуть модели полностью японскую техническую основу, сделав ее самостоятельным проектом без участия BMW.

По предварительной информации, новое поколение получит классическую заднеприводную компоновку с продольным расположением двигателя. При этом автомобиль сохранит традиционные для Supra пропорции с длинным капотом, короткой задней частью и смещенной назад кабиной, а также новомодные C-образные дневные ходовые огни, ставшие прерогативой всех недавно модернизированных моделей Toyota (от Prius до Camry и RAV4).

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Ожидается, что основой для новинки станет совершенно новый 2-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель собственной разработки Toyota. Ранее компания уже сообщала о создании нового семейства высокопроизводительных бензиновых моторов (G20E), которые будут использоваться в будущих спортивных моделях бренда.

Как пишут японские СМИ, этот агрегат сможет работать в составе гибридной силовой установки. В наиболее производительной версии совокупная отдача системы может составить около 450 лошадиных сил, что позволит новой Supra конкурировать с современными спортивными купе премиум-класса.

Еще одной хорошей новостью для поклонников модели может стать сохранение механической коробки передач. В последние годы производства нынешняя GR Supra получила 6-ступенчатую «механику», которая пользовалась высоким спросом среди энтузиастов. Поэтому существует вероятность, что аналогичная трансмиссия появится и у следующего поколения.

По предварительным оценкам, стоимость новой Toyota GR Supra на домашнем рынке Японии будет начинаться примерно с 6 миллионов иен (примерно 2,8-миллиона рублей).

Японский журнал «Carview» прогнозирует, что дебют нового поколения Toyota GR Supra состоится ближе к концу десятилетия. Если эта информация подтвердится, купе станет одной из первых полностью самостоятельных спортивных моделей Toyota после завершения сотрудничества с BMW и займет место флагмана в линейке Gazoo Racing наряду с ожидаемой новой Celica.

Кстати, о последней сейчас гораздо больше информации. Ожидается, что это спорткупе расположится в модельном ряду между GR86 и Supra и дебютирует уже в 2027 году.