Новая Toyota Celica: что известно о возрождении культового японского спорткупе

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Toyota готовится представить новое поколение своей культовой спортивной модели Celica. Машина должна увидеть свет уже в 2027 году и удивить производительным двигателем, а также новым позиционированием в модельной линейке компании.

В 1980-х и 1990-х годах Toyota располагала одной из самых ярких спортивных линеек в автомобильной индустрии. В нее входили Celica, MR2, Supra, а также Levin и Trueno. Особую славу Celica принесло участие в мировом чемпионате по ралли, где модель неоднократно добивалась громких побед.

Сегодня Toyota постепенно восстанавливает свое спортивное наследие под брендом Gazoo Racing. Если GR86 играет роль доступного спорткара начального уровня, а Supra считается флагманом линейки, то именно Celica может стать ее центральным звеном и своеобразным символом философии подразделения GR.

По информации японских СМИ, новая Celica Sport (по слухам, машину назовут именно так) окажется крупнейшей моделью семейства GR. Ожидаемые размеры кузова составят 4450 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1380 мм в высоту при колесной базе 2580 мм.

Автомобиль сохранит классическую формулу двухдверного спортивного купе. Спереди ожидаются узкие светодиодные фары, агрессивный бампер с крупными воздухозаборниками и низкий силуэт, подчеркивающий динамичный характер модели.

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Сзади купе получит С-образные светодиодные фонари, объединенные световой полосой, а также большой, вероятно карбоновый, спойлер. Такие элементы должны напомнить о спортивном прошлом модели и придать автомобилю современный облик.

Интерьер, как ожидается, будет ориентирован на водителя. Центральную консоль развернут в сторону пилота, перед ним разместят цифровую приборную панель, а мультимедийная система получит относительно компактный экран. Отдельное внимание уделят удовольствию от вождения – по слухам, Celica сохранит традиционный механический ручной тормоз.

Главной технической особенностью будущего купе должен стать совершенно новый 2-литровый четырехцилиндровый турбомотор G20E, который Toyota разрабатывает для следующего поколения спортивных моделей.

Фото: Toyota

По предварительным данным, этот двигатель создается с расчетом на дальнейшую электрификацию и сможет использоваться как в составе гибридной, так и подключаемой гибридной силовой установки (PHEV). В наиболее производительных версиях совокупная мощность системы может достигнуть 450 лошадиных сил.

Впрочем, окончательные технические характеристики пока не утверждены и продолжают обсуждаться инженерами компании.

Еще одной важной особенностью новой Celica станет система полного привода. Именно она должна обеспечить купе высокий уровень сцепления с дорогой и вернуть модели характер, который когда-то сделал версии GT-Four легендами мирового ралли.

Если эти планы будут реализованы, новая Celica сможет стать не просто очередным спортивным автомобилем Toyota, а полноценным наследником своих знаменитых предшественников из эпохи WRC.

Ранее стало известно, что спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing готовится модернизировать уже представленный на рынке спортивный хэтчбек GR Yaris. Его премьеру ждут в 2027 году, но продажи машины стартуют не раньше 2028-го.