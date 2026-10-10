В России продают недорогой маленький Nissan: он разгоняется до 130 км/ч и вмещает четырех взрослых

Российский рынок параллельного импорта продолжает пополняться интересными и относительно недорогими моделями. Одной из последних новинок, которую обнаружила наша редакция в рамках мониторинга предложений «серых» дилеров, стал популярный японский кей-кар. Его выпускает компания Nissan и называет Roox.

Согласно официальной статистике, за прошлый год этот компактвэн занял седьмое место по продажам в Японии в сегменте кей-каров с результатом в 71 тысячу 498 реализованных автомобилей, что на 1,1% выше, чем было годом ранее.

На родине Roox ценят за доступную цену и неплохую вместительность. А еще он достаточно шустрый. Максимальная скорость этого Nissan составляет около 130 километров в час, что позволяет эксплуатировать машину не только в городе, но и на автостраде.

Одной из отличительных особенностей Nissan Roox являются сдвижные задние двери, облегчающие посадку пассажиров и погрузку багажа на тесных парковках. Несмотря на компактные внешние габариты, салон способен вместить четырех взрослых. Высокая крыша увеличивает запас пространства над головой, а конфигурация сидений позволяет адаптировать салон под повседневные поездки.

Учитывая, что в Японии машина относится к сегменту кей-каров, у нее есть ограничения с точки зрения рабочего объема двигателя и его мощности. Автомобиль питается от 0,66-литрового бензинового «атмосферника», развивающего максимальную мощность 64 лошадиные силы. В качестве коробки передач используется вариатор. Привод привезенного в Россию экземпляра Roox – передний, но в Японии такие машины можно купить даже в полноприводной модификации.

Новый Nissan Roox предлагает привезти из Японии импортер из Владивостока. Его цена заявлена на отметке 1 миллион 20 тысяч рублей и, как указывает продавец, включает в себя все основные расходы: от стоимости самой машины до ее доставки до города назначения, таможенного оформления, лаборатории, получения ЭПТС, СБКТС и услуг таможенного брокера.

Недавно мы сообщали о том, что в России предлагают под заказ особую версию хэтчбека Toyota Corolla от ателье Gazoo Racing, мотор которой развивает 304 лошадиные силы и 400 Нм.