В Россию везут 304-сильную Toyota GR Corolla: известна цена

Новые ставки утильсбора не привели к тому, что в Россию полностью перестали завозить машины мощностью более 160 лошадиных сил. Более того, среди предложений параллельных импортеров, напротив, появились экзотичные варианты, которые ранее не предлагались на российском рынке «серого» импорта. Один из них наша редакция обнаружила в ходе мониторинга объявлений на популярном отечественном классифайде.

Речь идет об абсолютно новой Toyota GR Corolla 2026 года, которую один из петербургских дилеров везет из Канады. Автомобиль предлагается в комплектации Premium – самой полной для этой версии.

Мощность хэтчбека составляет 304 л.с. и 400 Нм. Ассистирует двигателю 8-диапазонный «автомат» с подрулевыми переключателями, которые можно активировать в ручном режиме работы коробки передач.

Оснащение включает блокировки переднего и заднего дифференциалов, карбоновую крышу, проекционный дисплей и аудиосистему JBL. Также заявлены светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, подогрев рулевого колеса и передних сидений.

Автомобиль находится в пути, а ориентировочный срок прибытия в Россию назначен на декабрь. Продавец также предлагает забронировать машину еще до ее приезда.

Главный нюанс, который важно будет узнать потенциальному покупателю такого автомобиля, это его цена. Автомобиль оценен в баснословную сумму 8 миллионов 800 тысяч рублей, которая в разы превышает цену машины на том же канадском авторынке, где за «заряженную» 5-дверку просят от 50 тысяч 295 местных долларов, или примерно 3 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.

Напомним, Toyota GR Corolla была представлена в 2022 году. Годом спустя хэтчбек незначительно обновили технически, а в 2024-м он прошел через полноценный рестайлинг. Автомобиль является нишевой моделью и предлагается не на всех рынках сбыта.

Недавно мы также рассказывали, что в Россию начали ввозить большой рамный внедорожник Nissan с характеристиками спортивного автомобиля. Машину оценили без малого в 19 млн рублей.