Новый Toyota Land Cruiser FJ впервые показали вживую в «доспехах» от Modellista

Фото: Carsensor

В середине мая этого года Toyota начала продажи в Японии нового внедорожника Land Cruiser FJ. Одновременно с этим придворное тюнинг-ателье Modellista анонсировало комплект доработок для этой модели, делающий ее еще более продвинутым и брутальным «вездеходом».

Накануне этот обвес удалось впервые запечатлеть на «живом» автомобиле японским СМИ. Еще на этапе премьеры машины было объявлено, что комплекты доработок Modellista будут продавать официальные дилеры «Тойоты». Так в итоге и вышло.

Фото: Carsensor

Машину выставил на продажу автосалон Carsensor, который оснастил внедорожник защитой переднего бампера и нижней защитной пластиной, комплектом из трех задних защитных накладок с матовой текстурой и другим бампером.

Заявленный изначально тюнерами дефлектор на капот и особые колеса, обутые во внедорожные покрышки, в боди-кит выставленного на продажу автомобиля по какой-то причине не вошли.

Фото: Carsensor

Обычные Toyota Land Cruiser FJ в базовой комплектации оценены в Японии в 4 миллиона 500 тысяч 100 иен (2 миллиона 45 тысяч рублей). Но выставленный на продажу автомобиль с комплектом доработок от Modellista стоит, согласно «прайсу» дилера, 6 миллионов 875 тысяч иен (3 миллиона 125 тысяч рублей).

Вероятно, разница в 2 миллиона 370 тысяч иен обусловлена не только специальными деталями дочернего тюнинг-ателье Toyota, но и более дорогой комплектацией, а также тем фактом, что в Японии наблюдается дефицит новых Land Cruiser FJ.

Фото: Carsensor

Машины, которые сейчас поступают на японский рынок с завода в Таиланде ограниченными партиями, были распроданы в первые дни с начала приема заказов. Сейчас многие дилеры остановили сбор заявок на эту модель из-за невозможности покрыть ажиотажный интерес к этому внедорожнику, который с каждым днем только растет.

Кстати, ранее японская пресса раскрыла секрет дешевизны Toyota Land Cruiser FJ на местном рынке. По мнению экспертов, компании удалось сделать стоимость машины доступной благодаря использованию бюджетной платформы IMV и отказу от электрификации этой модели.