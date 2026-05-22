Внедорожники Toyota Land Cruiser FJ уже появились в Японии, но купить их из-за ажиотажа очень сложно

Фото: Toyota

Японских дилеров опросили на тему того, как идут дела с продажами Toyota Land Cruiser FJ. Оказалось, что все непросто.

Компактный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ вышел в продажу в Японии в середине мая. Ранее машина дебютировала в Таиланде, где налажен ее выпуск. На родину марки автомобили едут именно из этой страны Юго-Восточной Азии. Их локальная сборка в Японии не предусмотрена. И это может стать большой проблемой для покупателей.

Журнал «BestCarWeb» под видом потенциальных покупателей решил поинтересоваться у официальных дилеров Toyota в Японии о возможности приобретения Land Cruiser FJ.

Наиболее распространенными ответами от автосалонов были следующие:

«Land Cruiser FJ был представлен около шести месяцев назад. С этого момента машина привлекла много внимания и собрала большое количество потенциальных покупателей. В результате мы получили огромное количество заказов в день старта продаж – 14 мая. Наша квота на автомобили была полностью исчерпана в этот же день».

Текущая модель продаж Land Cruiser FJ подразумевает лотерейный метод определения покупателя. Сначала Toyota выделяет определенное количество единиц, которые могут заказать автосалоны в стране, а затем дилерские центры решают, сколько машин каждый из них сможет заказать лично для себя.

В итоге некоторые автосалоны «Тойоты» в Японии пожаловались, что количество возможных для заказа Land Cruiser FJ для страны сильно не соответствует спросу со стороны покупателей.

Все это привело к тому, что дилерам пришлось устанавливать особые условия для покупателей при оформлении заказа на эту модель.

Во-первых, потенциальный покупатель нового внедорожника должен иметь историю покупок в конкретно этом автосалоне, а во-вторых, он должен был выразить намерение приобрести машину до ее официального старта продаж (то есть до 14 мая). Те, кто сделал это позже, автоматически исключаются из очереди.

Ранее Toyota в Японии из-за недостаточного количества машин на складах дилеров была вынуждена приостановить прием заказов на Land Cruiser 300 и периодически делать то же самое в отношении других моделей, в том числе популярного минивэна Alphard.

Напомним, цены на Toyota Land Cruiser FJ на японском рынке начинаются от 4 миллионов иен, или 2,1-миллиона рублей. При этом в Таиланде, где такие машины собираются, они стоят еще дороже – от 1,3-миллиона бат, что эквивалентно сумме в 3,2-миллиона рублей.

В России интерес к такой модели тоже наверняка будет огромным, поэтому не исключено, что вскоре Land Cruiser FJ начнут активно завозить по параллельному импорту – особенно учитывая культовый статус семейства Land Cruiser у нас. Правда с учетом наличия под его капотом 2,7-литрового мотора, попадающего под запрет на экспорт в РФ, делать это придется сложными схемами, что сделает цену машины гораздо более высокой, чем на ее родном рынке.