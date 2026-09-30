В Россию начали завозить большой европейский кроссовер намного дешевле Geely и Chery

Peugeot 5008 2026

Китайские автомобили заполонили российский рынок новых кроссоверов и сейчас предлагаются практически во всех классах. И для тех, кто ищет альтернативы, выбирать приходится именно их. Однако, как выяснила наша редакция, недавно до РФ доехал большой вседорожник Peugeot 5008, который по габаритам сопоставим с крупными представителями сегмента SUV, такими как Geely Okavango, Chery Tiggo 8 Pro, BAIC X75, Jetour X70 Plus и другими, но стоит дешевле своих конкурентов.

Речь идет о Peugeot 5008 второго поколения, который собирают на совместном заводе Dongfeng и Peugeot в китайском Ухане. Габариты таких машин выглядят следующим образом: их длина составляет 4670 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1655 мм, а колесная база равна 2840 мм. Внутри, в зависимости от выбранной комплектации, можно рассчитывать на 5 или 7 посадочных мест.

В арсенал автомобиля входит все, что необходимо для комфортной эксплуатации в современном мире: от светодиодной оптики до системы бесключевого доступа в салон, кондиционера, подогревов передних кресел, круиз-контроля и многого другого.

Интерьер Peugeot 5008 2026

Для кроссовера доступен 1,6-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 150 лошадиных сил, а также классическая 8-скоростная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

Единственный нюанс – машина может быть исключительно переднеприводной, однако это нормальное явление для всех автомобилей, созданных для Китая, где никто не стремится доплачивать за систему 4WD, которой никогда в реальной эксплуатации не будет пользоваться.

В ходе мониторинга местных классифайдов мы обнаружили всего два предложения новых Peugeot 5008 в России 2026 года выпуска. Такие машины предлагают приобрести под заказ из Китая дилеры из Владивостока и Нижнего Новгорода. Причем первый обещает привезти кроссовер по цене всего в 2 миллиона 215 тысяч 500 рублей и не потребовать никаких доплат.

Что касается автосалона из Нижнего Новгорода, то он сделает то же самое уже за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но даже несмотря на это, итоговая цена все равно окажется гораздо ниже, чем сейчас продаются в России одноклассники этой модели от китайских автопроизводителей. Базовая цена на тот же Geely Okavango в РФ составляет 3,5 млн рублей, а за Chery 8 Pro сегодня просят от 3,3 млн рублей.

Этой весной мы рассказывали о том, что в Россию начали ввозить младшего брата этого кроссовера – Peugeot 4008. Его главными конкурентами стали модели Chery, Omoda и Haval.