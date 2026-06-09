Секрет дешевизны: за счет чего сэкономили на Toyota Land Cruiser FJ

Фото: Toyota

Середина мая этого года в Японии ознаменовалась премьерой одной из самых ожидаемых моделей Toyota последних лет – Land Cruiser FJ. Внедорожник стал самым компактным автомобилем в семействе «Ленд Крузер» и одновременно самым доступным.

Стоимость такого автомобиля в базовой версии составила 4 миллиона 500 тысяч 100 иен (около 2 миллионов рублей). Это заметно дешевле, чем выглядят стартовые цены на его старших собратьев.

К примеру, за новый Land Cruiser 300 в Японии сейчас просят от 5 миллионов 252 тысяч 500 иен (порядка 2 миллионов 350 тысяч рублей), за Land Cruiser 250 – от 5 миллионов 779 тысяч 400 иен (2 миллиона 600 тысяч рублей), а за Land Cruiser 70 – от 4 миллионов 800 тысяч иен (2 миллиона 150 тысяч рублей).

Накануне один из топ-менеджеров Toyota рассказал, как японскому автопроизводителю удалось сделать Land Cruiser FJ таким доступным. По его словам, которые приводит японский портал «Kuruma-News», ключевыми факторами, позволившими достичь такой базовой цены, стал отказ от электрификации в пользу использования проверенных классических двигателей.

Кроме того, компании удалось сильно снизить затраты на разработку машины, воспользовавшись удешевленной платформой IMV, а не более дорогой TNGA, лежащей в основе Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

Фото: Toyota

Интересно, но та же самая модель с аналогичным оснащением и техническими характеристиками в Таиланде оказалась заметно дороже, чем в Японии. Причем на родину этой модели ее везут именно оттуда. Базовая цена Land Cruiser FJ на тайском рынке составила 1 миллион 269 тысяч бат (2 миллиона 760 тысяч рублей).

Напомним, новый рамный внедорожник Toyota обладает длиной 4575 мм, шириной 1855 мм и высотой 1960 мм. В сравнении с Land Cruiser 250 он на 350 мм короче и на 125 мм уже своего старшего родственника.

Минимальный радиус поворота машины составляет 5,5-метра, тогда как у более крупной и дорогой «двухсотпятидесятки» этот показатель равен 6-метрам.

В качестве двигателя для Land Cruiser FJ пока предлагается только один вариант мотора – 2,7-литровая рядная бензиновая «четверка» с индексом 2TR-FE на 163 лошадиные силы, которой ассистирует 6-скоростной «автомат» и система полного привода.

Ранее мы рассказывали о том, что в Японии хвалят эту новинку Toyota, но одновременно жалуются на большие очереди за ее покупкой из-за ажиотажного спроса.