В Японии по достоинству оценили новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ

Фото: Toyota

В середине мая этого года Toyota включила в линейку своих моделей в Японии новый компактный внедорожник, получивший имя Land Cruiser FJ. Машину назвали одной из самых ожидаемых в этом году, и это мнение подтвердили сами покупатели.

Спрос на внедорожник оказался настолько большим, что некоторым дилерам пришлось остановить прием заказов на эту модель на родине из-за нехватки машин. Но, судя по восхищениям японцев этой новинкой «Тойоты» в соцсетях, дальше с ее доступностью все будет складываться еще сложнее.

Портал «Kuruma-News» приводит несколько самых популярных комментариев в соцсетях от японцев, которые хвалят Land Cruiser FJ за совокупность его качеств:

«Разве это не выгодная покупка – новый Land Cruiser за 4,5-миллиона иен? Даже с учетом его последующей продажи на вторичном рынке с ним не потеряешь деньги;

«Ездить в городе на LC 300 и LC 250 сложно, но 4,5-метровый Land Cruiser FJ идеально подходит для японских улиц, особенно на фоне слишком маленького Jimny»;

Единственное, на что японцы жалуются, так это на проблемы с покупкой таких автомобилей. Из-за ажиотажного спроса и небольшого количества машин на складах (их производство налажено в Таиланде, а не в Японии), срок поставок растет с каждым днем:

«Когда я приехал в автосалон, прием заказов уже был закрыт. Это оказалось неожиданностью. Но еще хуже, что они даже не определились с датой возобновления сбора заявок».

Ранее мы рассказывали о том, что самый маленький в линейке семейства Land Cruiser внедорожник стал дефицитным в первый же день с начала приема заказов. Это привело к тому, что дилеры, принимающие заказы на такие машины, решили выставлять собственные условия для приема заявок на их покупку. Одним из требований стало наличие истории покупки и обслуживания в конкретном автосалоне.

Напомним, Toyota Land Cruiser FJ представляет собой полноценный рамный внедорожник, построенный на платформе IMV-0. Его длина составляет 4575 мм, ширина равна 1855 мм, а высота и колесная база – 1960 мм и 2580 мм соответственно. В сравнении с Land Cruiser 250 (Prado) машина короче на 350 мм, уже на 125 мм, а ее расстояние между осями меньше на 270 мм.

Автомобиль получил брутальный внешний облик и 5-местный салон с большим 795-литровым багажником, а также полноценную систему полного привода, АКПП и 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE мощностью 163 лошадиные силы (246 Нм). Средний расход топлива таких внедорожников, заявленный в паспортных характеристиках, составляет 8,7-литров на 100 км.

Цены на них в Японии стартуют от 4 миллионов 500 тысяч 100 иен (около 2 миллионов рублей).