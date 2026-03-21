Новый мини-внедорожник Toyota неприятно удивил ценой

Текст: Алексей Шмидт
Пока в Японии ждут анонса прайс-листа на новый маленький внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, эту модель по-быстрому представили в Таиланде и тут же раскрыли ее стоимость. Спойлер: машина оказалась гораздо дороже, чем предполагали инсайдеры.

В Таиланде продавать новый Toyota Land Cruiser FJ будут по цене от 1 миллиона 269 тысяч бат (3,2-миллиона рублей).

Toyota Land Cruiser FJ на презентации в Таиланде

При пересчете на японскую валюту, это порядка 6,2-миллионов иен. Для сравнения, более крупный и премиальный Toyota Land Cruiser 250 (он же Prado) на родном для себя рынке стоит от 5 миллионов 200 тысяч иен, то есть даже дешевле своего маленького аналога. Хотя по логике вещей предполагалось, что все будет в точности до наоборот.

Тайский Land Cruiser FJ не будет ничем отличаться от японского, причем как внешне, так и технически. 

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ на презентации в Таиланде

Внедорожник предложат местным покупателям тем же 2,7-литровым бензиновым двигателем 2TR-FE мощностью 166 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. Ассистентом для него будет выступать 6-скоростной «автомат» и система полного привода. 

Выпуском Land Cruiser FJ сейчас занимается завод Toyota именно в Таиланде. С этой площадки внедорожники будут отправляться на импорт в том числе в Японию, где цены на этот автомобиль обещают назвать до 14 мая, когда стартуют его официальные продажи.

Фото:Thairath

