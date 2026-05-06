«АвтоВАЗ» готовится к запуску Lada Azimut: появились новые вводные о кроссовере

Кроссовер Lada Azimut постепенно превращается из демонстрационного проекта в серийную модель, вокруг которой уже формируется устойчивый интерес.

Разработка автомобиля стала для АвтоВАЗ во многом знаковой: речь идёт о первой попытке компании создать современный SUV без участия прежних иностранных партнеров.

Публичный дебют модели состоялся в 2025 году, и с тех пор информация о ней появляется дозированно, но достаточно регулярно.

Известно, что в основе лежит переработанная архитектура, родственная платформе Lada Vesta, однако степень изменений оказалась значительно глубже, чем ожидалось изначально. Инженеры переработали не только геометрию кузова, но и ряд ключевых узлов, чтобы адаптировать автомобиль под более тяжёлый и высокий класс кроссоверов.

По своим размерам Azimut фактически выходит за рамки прежних моделей Lada: он заметно крупнее бывшего XRAY и ближе к компактным SUV, которые сегодня формируют основу спроса. Увеличенная колёсная база должна обеспечить больше пространства для задних пассажиров, а высокий дорожный просвет традиционно остаётся одним из аргументов в пользу модели на рынке с неоднородным качеством дорог.

Техническая часть пока раскрыта не полностью, но уже понятно, что ставка делается на проверенные решения с постепенным внедрением новых технологий.

Базовыми станут атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра, знакомые по другим моделям бренда, при этом обсуждается появление турбированной версии, которая могла бы повысить привлекательность автомобиля на фоне конкурентов.

В качестве трансмиссий ожидаются механическая коробка передач и вариатор, что соответствует текущей стратегии компании по оптимизации затрат и упрощению производства.

Вопрос полного привода остаётся открытым. Конструкция платформы B/C не подразумевает варианта 4WD, но если у компании получится запустить обещанную подключаемую гибридную модификацию этой модели, реализовать его можно будет путем установки электромотора на задней оси.

Производственная подготовка уже перешла в активную фазу. На мощностях в Тольятти модернизируются линии, под новую модель перенастраиваются сварочные и сборочные процессы, а также проводится адаптация поставщиков под обновлённую компонентную базу.

По имеющимся данным, часть узлов будет локализована заново, что связано с изменившейся логистикой и необходимостью снижать зависимость от внешних поставок.

Сроки запуска выглядят достаточно конкретно: старт серийного производства ожидается во второй половине 2026 года, а продажи могут начаться ближе к концу года, но, как известно, в последний момент все может быстро измениться.

При этом ценовой ориентир формируется с оглядкой на главный фактор — конкуренцию с китайскими брендами, которые за последние годы заняли значительную долю сегмента. Предполагается, что стоимость Azimut окажется в диапазоне массовых кроссоверов – то есть в пределах 2-2,5-миллионов рублей.