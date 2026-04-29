«АвтоВАЗ» назвал сроки запуска Lada Azimut, но снова никакой конкретики

Подготовка к официальному запуску нового кроссовера «АвтоВАЗа», получившего имя Lada Azimut, идет полным ходом, а сама компания еженедельно публикует об этом проекте свежие подробности. Считается, что серийный выпуск машины стартует в третьем квартале 2026 года.

Накануне журналисты в очередной раз поинтересовались точными сроками начала продаж кроссовера Azimut, но получили не тот ответ, который хотели.

По словам одного из топ-менеджеров «АвтоВАЗа», машина будет запущена точно в этом году, но точные даты начала массового выпуска вновь названы не были.

Ранее мы пытались предугадать, сколько может стоить новый Lada Azimut. По одной из версий, цена кроссовера, в основу которого ляжет платформа B/C, известная по модели Lada Vesta, в начальной комплектации составит плюс-минус 2 миллиона рублей. Это примерно на 150-200 тысяч рублей дешевле, чем сейчас предлагаются его ближайшие китайские конкуренты.

Напомним, длина кроссовера «Азимут» составит 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам. Объем багажника – 508-литров. Таким образом, по габаритам машина окажется ближе всего к китайскому бестселлеру Haval Jolion.

На первых порах продавать эту новинку Lada будут исключительно с отечественными 1,6- и 1,8-литровыми атмосферными бензиновыми моторами, выдающими 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Помогать им предстоит 6-скоростной МКПП или вариатору.

Однако в будущем машину предложат также с новым турбомотором китайского производства и даже в подключаемой гибридной модификации PHEV с полным приводом, который реализуют посредством установки электромотора на задней оси.