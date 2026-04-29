ДомойАвтоновости сегодня«АвтоВАЗ» назвал сроки запуска Lada Azimut, но снова никакой конкретики

Текст: Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Новый кроссовер Lada появится в этом году, но когда точно – неизвестно

Подготовка к официальному запуску нового кроссовера «АвтоВАЗа», получившего имя Lada Azimut, идет полным ходом, а сама компания еженедельно публикует об этом проекте свежие подробности. Считается, что серийный выпуск машины стартует в третьем квартале 2026 года.

Накануне журналисты в очередной раз поинтересовались точными сроками начала продаж кроссовера Azimut, но получили не тот ответ, который хотели.

По словам одного из топ-менеджеров «АвтоВАЗа», машина будет запущена точно в этом году, но точные даты начала массового выпуска вновь названы не были.

Ранее мы пытались предугадать, сколько может стоить новый Lada Azimut. По одной из версий, цена кроссовера, в основу которого ляжет платформа B/C, известная по модели Lada Vesta, в начальной комплектации составит плюс-минус 2 миллиона рублей. Это примерно на 150-200 тысяч рублей дешевле, чем сейчас предлагаются его ближайшие китайские конкуренты.

Напомним, длина кроссовера «Азимут» составит 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам. Объем багажника – 508-литров. Таким образом, по габаритам машина окажется ближе всего к китайскому бестселлеру Haval Jolion.

На первых порах продавать эту новинку Lada будут исключительно с отечественными 1,6- и 1,8-литровыми атмосферными бензиновыми моторами, выдающими 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Помогать им предстоит 6-скоростной МКПП или вариатору.

Однако в будущем машину предложат также с новым турбомотором китайского производства и даже в подключаемой гибридной модификации PHEV с полным приводом, который реализуют посредством установки электромотора на задней оси.

Оцените новость по 5-звездочной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте её первым.

Фото:Lada
Михаил Романченко
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

Не забывайте подписываться на наш Telegram и Google News

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+