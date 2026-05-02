Новый кроссовер Lada Azimut: кто будет покупать эту новинку «АвтоВАЗа» и за сколько

«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж Lada Azimut – кроссовера, который, как ожидается, станет главной новинкой российского автопроизводителя последних лет. Машина, построенная на отечественной архитектуре, знакомой по бестселлеру Lada Vesta, должна появиться у дилеров в этом году, но когда точно пока неизвестно.

Зато уже сейчас можно предположить, с кем предстоит конкурировать «Азимуту», а также сколько этот «паркетник» будет стоить. Особенно, если взглянуть на его технические характеристики и потенциальных конкурентов.

На первых порах предлагать кроссовер Lada Azimut, как заявлено, будут с простыми атмосферными «вазовскими» бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6- и 1,8-литра мощностью 120 лошадиных сил и 132 л.с. соответственно. Пару им составит вариатор и передний привод. Впоследствии для этой модели станет доступен китайский турбомотор с отдачей около 150 лошадиных сил, который состыкуют с классическим «автоматом».

А еще позднее «Азимут» может удивить даже полноценной подключаемой гибридной системой с отдельным электрическим двигателем, приводящим в движение заднюю ось и обеспечивающим машине не предусмотренный конструкцией платформы полный привод.

С учетом размеров (4,4×1,8×1,6 метра), а также оснащения, в качестве основных покупателей машины видят тех, кто ранее приобретал модели Haval Jolion, Omoda C5, Tenet T4, «Москвич 3» и Belgee X50 в базовых комплектация.

Ценовой диапазон машины пока остается загадкой, но с учетом всех вводных это может быть широкая «вилка», начинающаяся с отметки в 2 миллиона рублей и заканчивающаяся едва не доходя до суммы в 3 миллиона рублей (вероятно, самые максимальные комплектации и богатое оснащение).

Ранее стало известно, что сроки запуска минивэна Lada RGH, который строят на платформе Lada Azimut, сдвинулись. Автомобиль появится в продаже гораздо позже, чем считалось изначально.