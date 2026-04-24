Кроссовер Lada Azimut удивит не только турбомотором, но и бензиново-электрическим двигателем

Спекуляций на тему кроссовера Lada Azimut, который должен выйти в продажу уже в этом году, немало. Но пока официально подтверждены только некоторые технические данные: это линейка бензиновых атмосферных двигателей на 120 и 132 лошадиные силы (объемом 1,6- и 1,8-литра).

Впрочем, продавать машину будут не только с ними. По крайней мере, на это указывают слухи и ряд косвенных признаков.

Во-первых, есть информация от инсайдеров, что компания собирается внедрить в гамму двигателей Lada Azimut некий турбомотор.

Предполагается, что его создателем выступит одна из неназванных китайских компаний, с которой «АвтоВАЗ» якобы уже заключил контракт. В пару такому двигателю будет положен классический шестискоростной «автомат».

Но это еще не все. Относительно недавно «вазовцы» подали заявку на регистрацию нового товарного знака Lada PHEV 4WD, который, судя по всему, указывает на планы оснащения кроссовера «Азимут» современной подключаемой гибридной системой.

Построенный на платформе Lada Vesta кроссовер (архитектура B/C) ввиду технических особенностей «тележки» не может быть полноприводным, однако интеграция в него подключаемой гибридной системы позволит добавить машине версию 4WD за счет установки на нее дополнительного электродвигателя, размещенного на задней оси, который будет приводить задние колеса в движение при необходимости.

Ранее на планы установки в Lada Azimut подключаемой гибридной системы намекали официальные представители «АвтоВАЗа». Более того, даже назывались технические характеристики такого двигателя: 390 лошадиных сил мощности и совокупная дальнобойность на уровне 1100 км.

Официальный запуск, пожалуй, главной новинки «Лада» намечен на последний квартал этого года.