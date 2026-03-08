Новый минивэн Lada RGH на российской платформе и с российскими запчастями: самое важное о замене Largus

«АвтоВАЗ» продолжает разработку нового семейного минивэна под рабочим названием Lada B-Van. Проект находится на стадии создния и подготовки к запуску.

Мы собрали все известные на сегодняшний день подробности об этом проекте и скомпоновали их в один большой материал.

Хронология

Первые достоверные подробности о новом минивэне Lada появились еще в далеком 2018 году. Тогда проект носил имя Van и должен был быть реализован на базе Renault Dokker. Впоследствии французский автопроизводитель вышел из «АвтоВАЗа» и покинул Россию в 2022 году, а проект Lada Van был свернут. Но, как оказалось, ненадолго.

В 2023-м в интернете начали циркулировать слухи о том, что «вазовцы» готовят минивэн собственными силами. Причем внешне и технически это будет совершенно другая машина по сравнению с той, что задумывалась ранее, поэтому на реализацию проекта уйдет немало средств и времени.

Впоследствии эта информация была подтверждена самим российским автопроизводителем, а в заводской документации автомобиль был обозначен как RGH, потенциально считаясь сменщиком устаревшего Lada Largus.

В начале 2025 года макет этого минивэна впервые показали вживую. На фотографиях машина носила имя Lada B-Van и фактически подтверждала планы «АвтоВАЗа» на ее запуск в серийное производство.

Полностью российская модель

Автомобиль рассматривается как потенциальная замена Lada Largus. Машина будет иметь два варианта компоновки салона: 5-местную (2 ряда сидений) и 7-местную (3 ряда сидений).

В ее основу ляжет отечественная платформа B/C, на которой построили Lada Vesta, но в усиленном виде, а значит львиная доля комплектующих в этом проекте (свыше 90%) будут от российских поставщиков.

Размеры и «начинка»

Ранние утечки из стана «АвтоВАЗа» свидетельствовали о том, что длина нового минивэна Lada будет равна 4600 мм, а колесная база автомобиля достигнет 2900 мм. Таким образом с точки зрения габаритов кузова машина окажется даже крупнее Largus.

Считается, что новинка станет прообразом нового кроссовера Lada Azimut в увеличенном семейном кузове с тремя рядами сидений, а значит унаследует у этого SUV и техническую сторону.

Того, напомним, собираются комплектовать 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми «атмосферниками» собственной разработки «АвтоВАЗа» на 120 и 132 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссии ему будут положены 6-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор.

У минивэна будет исключительно передний тип привода. Полный данной российской платформой не предусмотрен, а значит не появится ни в кросовере «Азимут», ни в новом минивэне.

Сроки запуска

Считалось, что серийный дебют нового минивэна «Лада» состоится в 2027 году, однако, похоже, автомобиль придется ждать значительно дольше. Новые слухи говорят о том, что реализация проекта перенесена на конец этого десятилетия (на 2029-й или даже 2030 год).