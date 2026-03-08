ДомойАвтоновости сегодняНовый минивэн Lada RGH на российской платформе и с российскими запчастями: самое...

Новый минивэн Lada RGH на российской платформе и с российскими запчастями: самое важное о замене Largus

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 08 18 в 13.46.44

«АвтоВАЗ» продолжает разработку нового семейного минивэна под рабочим названием Lada B-Van. Проект находится на стадии создния и подготовки к запуску.

Мы собрали все известные на сегодняшний день подробности об этом проекте и скомпоновали их в один большой материал. 

Хронология

Первые достоверные подробности о новом минивэне Lada появились еще в далеком 2018 году. Тогда проект носил имя Van и должен был быть реализован на базе Renault Dokker. Впоследствии французский автопроизводитель вышел из «АвтоВАЗа» и покинул Россию в 2022 году, а проект Lada Van был свернут. Но, как оказалось, ненадолго. 

В 2023-м в интернете начали циркулировать слухи о том, что «вазовцы» готовят минивэн собственными силами. Причем внешне и технически это будет совершенно другая машина по сравнению с той, что задумывалась ранее, поэтому на реализацию проекта уйдет немало средств и времени. 

Впоследствии эта информация была подтверждена самим российским автопроизводителем, а в заводской документации автомобиль был обозначен как RGH, потенциально считаясь сменщиком устаревшего Lada Largus.

В начале 2025 года макет этого минивэна впервые показали вживую. На фотографиях машина носила имя Lada B-Van и фактически подтверждала планы «АвтоВАЗа» на ее запуск в серийное производство.

Полностью российская модель

Автомобиль рассматривается как потенциальная замена Lada Largus. Машина будет иметь два варианта компоновки салона: 5-местную (2 ряда сидений) и 7-местную (3 ряда сидений).

В ее основу ляжет отечественная платформа B/C, на которой построили Lada Vesta, но в усиленном виде, а значит львиная доля комплектующих в этом проекте (свыше 90%) будут от российских поставщиков.

Размеры и «начинка»

Ранние утечки из стана «АвтоВАЗа» свидетельствовали о том, что длина нового минивэна Lada будет равна 4600 мм, а колесная база автомобиля достигнет 2900 мм. Таким образом с точки зрения габаритов кузова машина окажется даже крупнее Largus.

Считается, что новинка станет прообразом нового кроссовера Lada Azimut в увеличенном семейном кузове с тремя рядами сидений, а значит унаследует у этого SUV и техническую сторону. 

Того, напомним, собираются комплектовать 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми «атмосферниками» собственной разработки «АвтоВАЗа» на 120 и 132 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссии ему будут положены 6-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор. 

У минивэна будет исключительно передний тип привода. Полный данной российской платформой не предусмотрен, а значит не появится ни в кросовере «Азимут», ни в новом минивэне.

Сроки запуска

Считалось, что серийный дебют нового минивэна «Лада» состоится в 2027 году, однако, похоже, автомобиль придется ждать значительно дольше. Новые слухи говорят о том, что реализация проекта перенесена на конец этого десятилетия (на 2029-й или даже 2030 год). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lada

Читайте также:

Последние новости:

Nissan X-Trail готовится справить юбилей: почти 8 миллионов...

Показан «Гелендваген» из будущего: он еще брутальнее, чем...

Пикап Toyota Hilux стал уютной микро-квартирой на колесах...

Представлен продуманный азиатский прицепной ретро-автодом с гостиной, ванной...

Японские двигатели, которые легко проедут 480 000 км...

Минивэн Suzuki умело превратили в мини-копию внедорожника Land...

Будущий Audi A4 показался в реалистичном обличии

У минивэна Mitsubishi Delica Mini появилась экстремальная версия...

Итальянская полиция пересаживается на внедорожные пикапы Ford Ranger

Toyota по цене Lada: в России продают японский...

Пять бэушных автомобилей, которые проедут без поломок 500...

Новый кроссовер Toyota за 1,2 миллиона рублей вызвал...

Канадский стартап разрабатывает военный электрический мотоцикл для бездорожья

Jeep Renegade нового поколения «растолстеет» и электрифицируется

Обновленному компакт-кроссоверу Toyota Yaris Cross добавили агрессии

Самый надежный подержанный автомобиль принадлежит перу не Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+