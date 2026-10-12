Honda CR-V нового поколения показали на независимых изображениях с кардинально измененным дизайном

Цифровой рендеринг нового поколения Honda CR-V (2027)

В линейке Honda есть один кроссовер, который знают во всем мире. Он является прямым конкурентом Toyota RAV4 и продается почти везде. Речь идет о модели CR-V. Сейчас этот «паркетник» готовится к плановой смене генерации, которая может состояться уже в начале следующего года. Как машина может поменяться визуально и технически, показали и рассказали инсайдеры.

Напомним, актуальное, шестое по счету поколение Honda CR-V дебютировало на мировом рынке в 2022 году. В Японии после перерыва в продажах модель вернулась в нескольких вариантах: в 2024 году представили водородный CR-V e:FCEV, а в феврале 2026 года на внутренний рынок вышел гибридный CR-V e:HEV. Сейчас все идет к тому, что эта модель перейдет в седьмое поколение. Причем уже скоро.

Судя по опубликованным японским журналом Carview независимым рендерам, в свежей генерации Honda CR-V может примерить кардинально новый дизайн. Машине достанется полностью пересмотренная головная оптика, в которой прямоугольные блоки основных фар будут обрамлены светодиодной полосой, проходящей через всю нижнюю кромку капота.

Решетка радиатора примерит многоуровневую конструкцию, а боковины станут более рельефными и приобретут оквадраченные колесные арки взамен классических круглых.

Цифровой рендеринг нового поколения Honda CR-V (2027)

Определенные изменения ждут и корму кроссовера, но насколько серьезными они окажутся, пока сказать сложно. На рендерах машину не показали с этого ракурса, но можно предположить, что новый CR-V сменит дизайн блока задних фонарей, а также приобретет другой бампер и крышку багажника.

Крупные перемены могут произойти и в салоне машины, но какие конкретно, станет известно позднее, когда внутрь тестовых прототипов кроссоверов смогут заглянуть фотошпионы.

Что касается технической части, то здесь все выглядит понятнее, но конкретных характеристик также пока нет. Для среднеразмерных моделей Honda разрабатывает гибридную систему с новым 2-литровым двигателем, непосредственным впрыском топлива и циклом Аткинсона. По замыслу инженеров, изменения расширят диапазон работы двигателя в режиме высокоэффективного сгорания и повысят общую эффективность силовой установки.

Дополнительный вклад должны внести платформа следующего поколения и новая электрическая система полного привода. Honda рассчитывает благодаря комплексу этих решений улучшить топливную экономичность более чем на 10% по сравнению с нынешними гибридными автомобилями марки, а также снизить себестоимость выпуска машины примерно на 30% в сравнении с актуальной моделью.

Презентация новой генерации Honda CR-V может состояться уже в феврале 2027 года. Как и прежде, главными конкурентами машины окажутся Toyota RAV4, Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson и другие представители этого сегмента SUV.