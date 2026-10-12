Nissan отказался выпускать экстремальный пикап Navara Warrior

Австралийский офис Nissan сообщил о том, что отменил разработку экстремального пикапа Navara Warrior нового поколения, созданного на базе пикапа D27, который использует платформу Mitsubishi Triton. Вместо экстремальной версии компания сосредоточится на запуске гибридного Nissan Navara PRO PHEV с возможностью подзарядки от внешнего источника.

В компании рассказали, что после презентации концепта D27 Navara Warrior в ноябре 2025 года разработка продолжалась, однако компания регулярно оценивала экономическую целесообразность проекта. С учетом скорого появления в Китае гибридного пикапа Navara PRO PHEV было решено прекратить программу Warrior.

Впрочем, отмена проекта не означает прекращения сотрудничества Nissan с австралийской инженерной компанией Premcar. Она участвовала в создании первых версий Navara Warrior и Patrol Warrior, а позднее расширила работу с Nissan. В частности, Premcar дорабатывала различные модификации Navara предыдущего поколения D23 и внедорожник Patrol Y62. Компания также занималась настройкой шасси стандартной линейки D27 Navara.

Напомним, ожидалось, что в качестве основы для новой экстремальной модификации «Навары» ляжет ее самый продвинутый вариант Pro-4X.

Такие автомобили должны были отличиться от классических пикапов расширенной колеей, специально спроектированной подвеской, адаптированной под сложное бездорожье, а также защитой днища, новым комплектом колесных дисков, обутых в «зубастые» покрышки, и отдельными изменениями, внесенными в дизайн автомобиля как снаружи, так и в салоне.

Под капотом Navara Warrior мог сохранить 2,4-литровый твин-турбированный дизельный двигатель, развивающий 204 лошадиные силы и 470 Нм.

Официальные продажи такого пикапа должны были начаться в Австралии до конца 2026 года, но теперь, очевидно, машину можно не ждать.